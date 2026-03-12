timelesz寺西拓人、リムレスメガネ姿でUSJ降臨ショット公開「彼氏感すごい」「濡れ髪がセクシー」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】timeleszの寺西拓人が3月11日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の様子を公開した。
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿でUSJ降臨
寺西は「USJ」と記し、パーク内で撮影した写真を複数枚投稿。人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を表現したアトラクションを背にした写真では、フチなしのリムレスメガネを着用し、90度に曲げた肘を肩の高さまで上げた同ゲームのキャラクター・マリオがジャンプをするような姿で笑顔を見せている。また「＃びしょ濡れ」と髪が濡れた姿の写真やカメラから目線を外した自然体のショットなども載せている。
この投稿は「濡れ髪がセクシー」「彼氏感すごい」「カッコよすぎる」「オーラがダダ漏れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆寺西拓人、USJ満喫ショット披露
◆寺西拓人の投稿に「彼氏感すごい」と反響
