「今っぽいボブって？」→ とりあえず、これマネして！【40・50代】が即こなれる♡「最旬ボブ」

今のボブにマンネリを感じたら、トレンドを意識してみるのがおすすめ。最近は、決めすぎないラフな動きや、髪の艶を活かした透明感のあるデザインに注目が集まっています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なく今っぽさを取り入れられる、洗練された最旬ボブスタイルをご紹介します。

ヘルシーなミニボブ × ニュアンスパーマ

首元をすっきりと見せたミニボブです。ニュアンスパーマによる柔らかな毛流れと外ハネのベースが、飾らないヘルシーな表情を引き出しています。透けるようなブラウンカラーが今っぽさを演出し、自然体なこなれ感が漂うスタイルに仕上がりました。

ライン感が際立つ都会的な切りっぱなしボブ

艶やかなグレージュに、強めのライン感を残したスタイリッシュな切りっぱなしボブ。ウェットな質感にクシ跡を効かせ、ベースはほんのり外ハネさせることで都会的なムードをまとっています。面で魅せる艶が大人世代の上品さを引き立て、シンプルながらも洗練された存在感を放ちそうです。

柔らかな質感をまとうレイヤーボブ

ベースのプツッとしたライン感を残しつつ、レイヤーで柔らかな動きを加えたスタイルです。ニュアンスウェーブとナチュラルなくびれがこなれ感を与え、透明感のあるグレージュカラーが全体をより柔らかく見せてくれます。重さと軽さのバランスが絶妙な、優しげな雰囲気を大切にしたい大人世代にフィットするスタイルです。

ハイライトが奥行きを作るウルフボブ

ダークブラウンをベースに、ハイライトをプラスして立体的な奥行きを演出したウルフボブです。トップには丸みをつくり、首元でグッとくびれさせてから襟足を外ハネに整えています。メリハリのあるシルエットが顔まわりをスッキリ見せ、大人の女性に相応しい凛とした雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naokisakon様、@nico_saki.0420様、@urano_kazuyuki様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里