今井美樹から8年ぶりのオリジナルアルバム『smile』が届けられた。通算21枚目の同アルバムには、NHK『みんなのうた』で放送されている「青空とオスカー・ピーターソン」をはじめとする全10曲を収録。共同プロデューサーの布袋寅泰に加え、岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄など錚々たる制作陣が参加しているほか、さだまさしの作詞・作曲による「美しい場所 〜Final Destination〜」も話題を集めている。

そのオープニングナンバー「Because of you」がイントロからして素晴らしい。「“幕開け！”という感じで始めたくて」と今井美樹が語る同楽曲は、約45秒におよぶロングサイズな前奏がアルバム全体への期待感と高揚感を極限まで高め、そのなかで繰り広げられる転調やフックの効いたアレンジがいろとりどりな人生のストーリーを描くような圧巻の仕上がり。現代的なイントロ不要論など完膚なきまでに打ち砕いて痛快だ。

50代後半は今井美樹曰く「今思うと、霧のなかにいるような感じでした」と振り返る。今歌うべきことは何か？ 自分はどうありたいのか？というテーマと向き合いながらたどり着いた本作『smile』について、じっくりと語ってもらった。

◆ ◆ ◆

■かつての自分と比べなくていい

■足枷みたいなものがなくなって少しずつ前へ

──ニューアルバム『smile』、素晴らしいです。今だから生み出された楽曲ばかりだと思いますし、作家陣の皆さん、ミュージシャンの皆さんをはじめ、関わった方々の体温が感じられて。

今井：今回のアルバムは＜Our Songs!!＞というツアーから始まっていて。“どこにたどり着くかわからないけど、この先、行きたいところがあるんだよね、私たち”という気持ちがずっとあったし、同じ船に乗っているみんなと一緒に旅が始まって、たどり着いたところが『smile』というアルバムだったというのかな。

──今井さんの5年ぶりのツアー＜CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞は、ファンのみなさんはもちろん、音楽シーンでも大きな話題となりました。

今井：私としてはできるだけオリジナル音源に近い形でみんなに届けたくて。今の私に似合うアレンジというより、みんなが大好きだった“あの頃”のサウンドですよね。当時の音楽がリバイバルしているのもあるし、やっぱりあの頃の音楽ってすごくいいんですよ。みんなが元気でハッピーだった時代の思い出も含めて、それが私たちのフェイバリット、“Our Songs”だよねって。そんなテーマでセットリストを組んだら、万遍なくいろんな音楽を入れることができたし、本当に魅力的な楽曲ばかりで。

──はい。

今井：しかもお客さんたちが本当にその時間を楽しんでくださったんです。若い人たちや親子で来てくれた方もいらっしゃいましたけど、中心は私たちの世代の前後。みんなすごく元気で。男性のお客さんも多かったし、客席の景色を見ていると“やっぱり音楽には力があるんだな”と思って。“これでピリオドになってもいい”と思って始めたツアーだったんですけど、みなさんからエネルギーをもらって、“また来年もやりたい”という気持ちになって。次の年も同じ＜Our Songs＞というタイトルでツアー(CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”)をやらせてもらったんですよ。

──時代の変化、ツアーでの経験はもちろん、今回のアルバム『smile』には今井さんご自身の変化も反映されているのでは？

今井：そうですね。23歳でデビューして今年で40年ですから。自分ことだけ考えていればよかった20代があって、キャリアが少しずつ積み重なっていくなかで“何をやりたいんだろう？”という迷いがあったり、“これをやりたい”というトライアルがあったり。結婚したり、子どもが生まれると優先順位が変わっていくし、10年かけてやっと慣れてきたと思ったら、今度はロンドンに移住するという環境の変化があって。ずっと嵐のなかにいた感じだったんですよね。でもそれは、私だけではなくて、みんなが経験していることだと思うんです。それぞれが映画の主人公だし、私には私のストーリー、あなたにはあなたのストーリーがある。それはハリウッド大作のようなものではなくて、なんでもないことが淡々と描かれているんだけど、その背景にはこんなことがあって、いろいろな思いがレイヤーになってて…そういう映画もたくさんあるじゃないですか。スポットを当てなくてもいいんだけど、それぞれのストーリーを披露し合えるようなアルバムを作れたらいいなって。それはたぶん、自分自身を認めてあげたかったんだと思うんです。

──今井さんのなかにも押し込んでいた感情があった、と。

今井：ずっと自分のためだけに生きてきたわけじゃなくて、あるときから大切なもののために生きるようになって。もちろんそれはベストウェイだったと思いますけど、そのぶんいろんなことを飲み込んできてたんですよね。自分ではちゃんと消化してたつもりだったけど、どこかに残っていたというか（笑）。それを見つめることが億劫だった時期もあったと思うんです。そこを開くといろんな感情が飛び出してきて、日常が回っていかなくなるかもしれないなって。

──わかります。

今井：でも、ここ数年はもう抑えきれなくなって、“なんだろう、この感情は？”と気づくことが増えて。それは苦しいことでもあったんだけど、しばらくするとだんだん笑っちゃうようになって（笑）。“こういう気持ちに気づいたこと自体、すごいじゃない” “じゃあ、どうしようか”って自分と対話する感じになってきて。そうやって自分自身のことをちゃんと認めてあげることが必要だったんだと思います。勝手にクレッシェンドしようとしたけど、先に進まなくちゃいけないし、人生からは逃げられないじゃないですか。だったら、そのときの自分の状況を歌にするしかないなと。“ポジティヴでいられなくても、明日も生きていかなきゃいけないしね”みたいなことを歌ってもいいし、迷ってるなら“迷ってる”と言っていい。そこがスタートでしたね。最初からコンセプトを決めていたわけではなくて、沸き上がってきたものを少しずつ少しずつ形にして。紆余曲折があったし、どっちに行こうか迷ったり、忘れ物を取りに戻ったり、そういうことを続けながら『smile』というアルバムにたどり着いたということだと思います。

──ドキュメンタリーみたいなアルバムなのかも。これまでの作品とはかなり成り立ちが違うのでは？

今井：今は一歩一歩が大事というか。やっぱり年齢のこともあるんでしょうね。60歳って世の中では還暦と呼ばれていて、お祝いしたりするじゃないですか。私、ちょっとイヤだなと思ってたんです。還暦ということで一括りにされるのもイヤだったり、肯定的に捉えていなかったんですけど、実際に60歳になったら、本当に霧が晴れたような気持ちになって。“こんな気分になるということは、私はすごい霧のなかにいたんだな”と気づいたんです。本当にこうやって巡っていくんだなと思ったし、ここからリスタートなんだなという感じがあったんですよ。

──なるほど。

今井：そのときに思ったことがもう一つあって、それは“かつての自分と比べなくていい”ということで。苦しかったときは、“あの頃はこうだった” “今はどうしてできなくなったの？”と以前の自分の比べてしまっていたんです。人と比べることはなかったけど、ハッピーだった頃の自分と比べていたし、現状を見たくないという気持ちもあったのかなって。今はそうじゃなくて、かつての自分に対して“そうかそうか、よくがんばったね”と思うし、足枷みたいなものがなくなって、少しずつ前に進んでいこうという気持ちになっています。“自分らしく生きられたな”というふうに人生を終わりたいし、最後の最後になって“ああすればよかった” “こうしたいかった”と思いたくないので。それは好き勝手にわがままに生きるということではなくて。人に対して本当に感謝したり、心から「ありがとう」と言えるためには、自分が充実していないとそんな気持ちになれないので。

■自分の時間を取り戻すことの大切さを歌いたかった

■自分が自分でいられるこの時間を楽しもうよ

──アルバム『smile』の制作の起点になったのは、どの楽曲だったんですか？

今井：制作が始まったときは、まだ曲が揃ってなかったんです。以前は収録曲が揃ってから「これを誰にアレンジしてもらう？ どんなメンバーで録音する？」って感じで始まることが多かったんですけど、今回はそうではなくて。“初めまして”の作家の方々からもたくさん曲を集めていただいて、そのなかから絞っていく作業から始まったんですよ。具体的に“これを形にしたい”と思った最初の曲は、川江美奈子さんが作詞・作曲してくださった「ワンマイル」と「Life is a journey」。

──川江美奈子さんの楽曲に惹かれたのはどうしてだったんですか？

今井：川江さんは2023年、2024年のツアーにも参加してくれて。「Life is a journey」はツアー中に書いてくれたそうなんです。一緒に旅をして、皆さんとの久しぶりの再会を果たして。ライブのたびに私の背中越しにお客様の雰囲気を感じ取ってくれていたからこそ、この曲を書いてくれたんだろうなって。旅のなかで感じたことは本当にたくさんあったんですよ。久しぶりに皆さんとお会いして、別れた後は、それぞれの場所で花が広がってるといいなって……そんな思いが私たちにはずっとあったんですよね。「ワンマイル」は、私が経験した出来事を書き残しておいたのがきっかけだったんです。それを川江さんに読んでもらったら「映画のストーリーみたい。これを曲にしたい」と言ってくれて。歌詞を読んだときは「これ、あのことだ」ってニンマリしちゃいました（笑）。今いちばん近い肌感覚で表現してくれる人だし、メロディも言葉も本当に心に沁み込んできて。この2曲があったのは本当に大きかったですね。

──今井さんの盟友と呼ぶべき作詞家・岩里祐穂さんは4曲(「青空とオスカー・ピーターソン」「One more smile」「VOICE」「Because of you」)の歌詞を担当。今回の岩里さんの歌詞については、どんな印象がありますか？

今井：祐穂さんとは2023年にも2024年にもお会いしていて、たくさんお話ししてるんですよ。「いろんなことが自分のなかで沸き上がっているから、話を聞いてほしい」ってお誘いして。ランチから始まって、お茶をして、最後は私の家に来てもらって、6時間くらい（笑）。さっき言った「霧が晴れたんだ」という思い、その前後のことを彼女にどうしても伝えたかったんですよね。“ここから気持ちよく歩いていけるのね”と思っていたら、途中で落とし穴があったり、でこぼこ道だったり、いろいろあるわけですよ。私は日記をつけてないんですね、書きなぐった自分の言葉に影響されたくないので。でも、ここ数年はiPhoneに思ったことをメモしていて。“それを見るとグッと苦しくなるんだよね”、みたいな話も祐穂さんにはしているし、そこからまたいろんな話をして。で、アルバムの制作でいうと、最初に祐穂さんに渡したのは「VOICE」のデモだったと思います。楽曲自体が深い森のなかで彷徨っているような、でも一筋の光が見えるようなイメージだったんですけど、祐穂さんもそれを汲み取ってくれて、歌詞に落とし込んでくれました。

──“ああ 地続きの 悲しみが叫んでる”というフレーズもあって。

今井：重いところもあるんですけど、曲自体に希望があるんですよね。この曲の主人公はまだ光のあるほうに向かっている途中なんだけど、そういう状況をサウンドやメロディで想像してもらえるのがいいなって。とにかくこの曲に関しては、私と祐穂さんの思いが一致していたと思うし、抽象的な言葉遣いだからこそ、皆さんがそれぞれの景色を思い浮かべてくれるんじゃないかなって。これも祐穂さんとよく話していたんですけど、“男性とか女性ではなくて、ユニセックスでいたい”という気持ちもありました。アルバム全体に言えることなんですけど、“あなたを愛してる”みたいなことを歌ってもしょうがないなって（笑）。それよりも“私たちはどう生きるのか？”ということじゃないですか。そこにはいろんな愛や友情があるし、出会いや別れがあって……。曲によってストーリーは違うんですけど、根底に流れているのはそういうことだと思います。

──1曲目の「Because of you」の“人生は続くから 心躍れば きっと そこがあなたの場所よ 楽しもう”というフレーズも、このアルバムを象徴していると思います。

今井：最初にも言いましたけど、今回のアルバムは＜Our Songs!!＞というツアーから始まっていて。皆さんに「元気でしたか!?」と呼びかける感じだったり、ライブでワクワクするような曲を入れたかったんです。なので「1曲目はアップテンポにしたい」というのは最初から言っていて。“幕開け！”という感じで始めたくていろいろと探していたんですけど、布袋さんが「これはどう？」と書いてくれたのが「Because of you」だったんです。ただただハッピーというだけではなくて、“どうしてこの時間は私たちにとって特別なのか？”ということだったり、自分の時間を取り戻すことの大切さを歌いたかったんです。背負っている荷物を置いて、好きなこと、自分が自分でいられるこの時間を楽しもうよって。＜Our Songs!!＞というツアー、『smile』というアルバムを象徴している曲だと思いますね。

──アルバムリリース後は全国ツアー＜今井美樹 40th Anniversary“Our Songs!!” TOUR 2026 smile＞が始まります。ライブで観客の皆さんと共有することで『smile』が完成する、というイメージもあるのでは？

今井：そうですね。全曲はやれないと思うんですけど、あの頃の曲と新しい曲が自然と混ざり合うような気がしていて。「あのときがあるから、今があるんだよね」と実感できるだろうし、これが私たちの“Our Songs”だねという気持ちになれるんじゃないかなと思っています。

取材・文◎森朋之

■21stアルバム『smile』

2026年2月11日(水/祝)発売

CD購入リンク：https://imaimiki.lnk.to/smilePR 【初回限定盤A(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69376 8,800円(税込)

【初回限定盤A(CD＋DVD)】

TYCT-69377 8,800円(税込)

▶Blu-ray or DVD：全国12公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDENのライブ映像を全曲収録

【初回限定盤B(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69378 8,800円(税込)

【初回限定盤B(CD＋DVD)】

TYCT-69379 8,800円(税込)

▶Blu-ray or DVD：全国22公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”＞から2024年11月3日の東京Bunkamuraオーチャードホールのライブ映像を全曲収録

【通常盤(CD)】

TYCT-60258 3,630円(税込)



■アナログレコード アルバム『smile』

2026年5月27日(水)発売

【完全数量限定盤｜重量盤・33回転・1枚組】

TYJT-59016 \5,940(税込)

予約リンク：https://umj.lnk.to/smile_lpPR ▼収録曲 ※全形態共通

■＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞

