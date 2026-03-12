横浜FMの村上慶「実戦を通じてこそ、課題を含めて得られるものが大きい」

3月11日に愛知県のCSアセット港サッカー場で行われたJFA/Jリーグポストユースマッチ・U-19Jリーグ選抜vs全日本大学選抜の一戦。

Jリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の機会を創出するために昨年発足したポストユースマッチは、今回、高卒ルーキーを中心に選出された。

ここではDF常藤奏（中央大、柏レイソル内定）、坂井悠飛（福岡大、アビスパ福岡内定）、MF前田快（神奈川大、福岡内定）、古谷柊介（東京国際大、柏内定）、FW平尾勇人（日本大、東京ヴェルディ内定）とすでにプロ入りが決まっている選手を始め、プロ入り濃厚な選手がずらりと揃う全日本大学選抜との一戦で輝いたU-19リーグ選抜の選手を紹介をしていきたい。

今回は大津高から横浜F・マリノスに加入したDF村上慶について。左右のサイドバック、センターバック、ボランチをこなせるユーティリティーは、この試合で3バックの右センターバックに入り、持ち前のビルドアップ力とアタッキングサードまで顔を出す攻撃力を存分に発揮した。

「プロに入ってから少し実戦から遠かったなかで迎えたきょうだったので、現時点で自分ができるところ、できないところがどれくらいあるのかを試しながらこの試合に臨みました」

試合勘の影響なのか、立ち上がりにいきなり相手MFの高橋輝（東洋大）に背後を一発で取られてピンチを招いてしまったが、そこからすぐに立て直した。

背後を警戒しながらも持ち前の攻撃力を発揮する機会を狙い、前半18分には右サイドでボールを受けると迷うことなくハーフスペースへカットインを仕掛け、相手DFとボランチが食いついてきた瞬間にノールックで右サイドのスペースに走り込んだ右ウイングバックの松本果成（湘南ベルマーレ）へスルーパス。松本のクロスからFW吉田湊海（鹿島アントラーズ）がGKと1対1となり、決定的なシュートを放つが、これはGKデューフ・エマニエル凛太朗（流通経済大）のビッグセーブに合った。

これで波に乗ると、何度も最終ラインからボールを持ち出し、相手を剥がしてからサイドや中央、逆サイドに展開をして攻撃を活性化。守っても34分にクサビを受けてターンをしようとした平尾に鋭く身体を当てて完璧にブロックしてボールを奪い返す。

45分には相手ペナルティーエリア手前からエンドライン付近まで3度追いの猛プレスを仕掛けて、相手のクリアミスを誘発させると、こぼれを拾った松本のクロスから吉田が再びGKと1対1になってシュート。これもGKデューフのファインセーブにあったが、村上は前半45分間（メンバー大幅入れ替えのため前半で交代）を通して攻守において大きなアクセントとなった。

「攻撃のところでは、練習後の自主練の時間でもワンタッチパスや、斜め前にドライブして行って、ファーストタッチで前へ仕掛けること、奪われてからの2度追い、3度追いを意識して取り組んできたので、少しはそこを出すことができたと思います。

ただ、守備面では最初に裏を取られたシーンも、体の向きやステップワークなどマリノスで指摘されている課題が露呈する形になってしまったので、もっと予測や判断のスピードを上げて、体の向きを整えたり、ステップでスペースや間合いを詰めたりするプレーの質にこだわっていかないといけないと思いました」

試合後、総じて反省の弁が多かったが、3バックの右CBは初めてで、慣れないポジションだったにもかかわらず、すぐに順応をして自分の持ち味発揮につなげるインテリジェンスと身体能力はさすがの一言だった。

とはいえ、冒頭でも口にしていたように、これまで常に試合に出場することができていた環境から、一気に出場機会が激減したことの影響は少なからずあった。

ポストユースマッチは若手選手の試合勘が鈍っていくことを防ぐ意味を持っているが、こうした試合を通じて、試合に出ることの重要性を痛感し、危機感とハングリー精神を養っていくことも目的の1つにある。

村上自身も、「実戦を通じてこそ、課題を含めて得られるものが大きいと思いました」と改めてその意味を感じていた。

「闘う部分、1対1の際の部分は、今（サイドバックとして）試合に出ている井上太聖選手、加藤蓮選手と比べるとまだ足りないところ。こうした試合で当たり前のようにハードワークをして、その上で攻撃力を出さないとマリノスの試合には絡めない。明後日（13日）には全韓国大学選抜との試合があるので、ここでも積極的にチャレンジして爪痕を残して、実戦感覚をさらに掴みたい。

14日からマリノスは3連戦（14日にJ1百年構想リーグ第6節・ジェフユナイテッド千葉戦、18日に第7節・水戸ホーリーホック戦、22日に第22節・川崎フロンターレ戦）が控えているので、その3試合のなかでベンチに入りたいし、1分でも多くプレーをして、スタメンを掴むきっかけにしていきたいと思っています」

1年目だからと言って遠慮なんかしていられない。遠慮していたら、どんどん試合勘が鈍っていく――。

今回のポストユースマッチをプロの壁を越えていく1つの重要なきっかけにするべく。村上は“育成試合”ではなく自分の未来を左右する重要な試合と位置付けて、残り1試合にさらに目の色を変えて挑む。（安藤隆人 / Takahito Ando）