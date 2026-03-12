イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰の波が、山形県内ガソリン事情にも押し寄せています。山形市内のガソリンスタンドでは、13日からの大幅な値上げを見越して給油に訪れる多くの人の姿が見られました。



中川悠アナウンサー「こちらのガソリンスタンド、会員価格で154円この時間も続々と車が入ってきていて、ガソリンスタンド内ではお店の方による誘導も行われています」





山形市内のあるガソリンスタンドで、12日の営業開始から午後2時までに提供されたのはおよそ8000リットル。通常の倍に迫るペースでドライバーらが給油に訪れていました。利用客「いつもはもうちょっと減ってから入れるんですけど値上がりすると聞いたのでまず入れなきゃと思って来た。ガソリンもまた上がるかってちょっと辛い」この店舗では会員価格でレギュラーガソリン1リットル当たり154円。これが13日から182円と、1リットル当たり28円の大幅な値上げが予定されています。この値上げを見越して11日午後から給油客が急増し、1日の給油量はレギュラーだけでも1万9000リットルと、通常のほぼ倍です。12日も給油客からは、今後の見通しへの不安の声が聞かれました。利用客「今近くを通ったら安かったので入れておかなきゃと思って来た」（13日から値上げ）「あー、本当に？」「生活を見直さなきゃいけない。今までどおりにはいかないのかな」「本当は値上げとかあまりしてほしくないけど実際問題しょうがないからどうしようもないかなという感じ」「いまお金なくて安めに入れようかなと思ってこれだけ入れました。戦争で上がっていると思うが早く平和になってほしいしガソリン代が下がってほしい」値上がりの背景には、イラン情勢の緊迫化による原油価格の上昇があります。事態を受けて政府は11日、16日からの備蓄石油の放出と19日からの石油元売りへの補助金の投入を発表。1リットル当たり170円相当の価格で安定させる措置を講じる方針です。資源エネルギー庁の石油情報センターは、「政府の備蓄石油の放出は在庫が確保できる安心感にはつながるものの、効果が出るのは少し先になる」と予想。「原油価格は今後も不安定な状態が続き、今後さらに上がってもおかしくない情勢」と分析しています。