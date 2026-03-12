【R-1グランプリ】M-1準優勝からピン芸で決勝進出…ドンデコルテ渡辺銀次「もう、芸人を辞めようか」の過去
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』決勝戦が、カンテレ・フジテレビ系で21日午後6時30分から生放送される。ドンデコルテ・渡辺銀次のコメントが到着した。
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、渡辺、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
■ドンデコルテ・渡辺銀次 一問一答
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
まず安心しました。というのも、私のピンネタを見た芸人が「今年は決勝、あるぞ」とずっと言ってくれていたので。「期待を裏切らずに済んだ、危ねえ」という気持ちでした。2025年の『M-1』で準優勝もしたから「今回はあるぞ」という言い方ではなく、ネタをしっかり見て期待してくれたのがうれしかったです。ただ私自身は、今の自分の状況は脳みそが全然追いついていません。どれだけ「今、がんばらなきゃ」と思っても、もう40歳ですから。20代で売れている芸人のようにはいきません。体が慣れていきませんから。私は秋と書いて“思秋期（ししゅうき）”と呼んでいるのですが、冬に向かう複雑な時期なんです。
――ファイナリスト9人を見ていかがですか？
自分が出ていなかったら「おもしろそう、見たいな」と思える大会です。他人事ならそうなんですけど、自分事なので「最悪…。おもしれえやつばっかりじゃん」です。意識している人は、ルシファー吉岡さん。決勝記者会見のときに気づいたことがあって、ルシファーさんの方が年齢は上ですけど、芸歴は同期なんです。信じられませんよね。だって自分は今回で8回目の挑戦ですけど、ルシファーさんは決勝進出がこれで8回目。『R-1』でずっと見ていたルシファーさんと激闘を繰り広げることができたら、「ルシファーくん」と呼べるようになるかなって。今はまだ見上げる存在です。『R-1』の生き字引ですから。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
ファイナリストの中でも私が一番しゃべると思います。いっぱいしゃべって、いっぱい届けます。正面から、まっすぐに話を伝えるのは私です。『M-1』のときは「私はこういう人間です」という話をしましたが、『R-1』では「どうなんですか、これは！」と訴えかけます。
――ドンデコルテ 渡辺銀次さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
命綱です。何の仕事もなく、コンビも組まずピンネタだけを作っている時期も長くあって、その間「もう、芸人を辞めようか」と考えることもありました。両親にも肩身の狭い思いをさせていたはずですし。でも芸人の道を諦めても、この年齢で採用してくれる会社は少ないでしょうから。誰も私を雇ってくれないと思います。そんな中、『R-1』だけは私を受け入れてくれる大会だと感じていました。3回戦で落ちたときも「あっ、笑ってもらえている。自分のことを分かってもらえているんだ」って。『R-1』のおかげで芸人を辞めずに済みました。今回は、かつての自分を救ってやる大会だと思います。ここで優勝したら、あのときの自分がめちゃくちゃ喜んでくれるはず。守谷日和さんも「そのときの自分が喜ぶんちゃう？うれしいやろうな」と言ってくれました。自分にとって『R-1』は救いです。
