【R-1グランプリ】M-1準優勝からピン芸で決勝進出…ドンデコルテ渡辺銀次「もう、芸人を辞めようか」の過去

【R-1グランプリ】M-1準優勝からピン芸で決勝進出…ドンデコルテ渡辺銀次「もう、芸人を辞めようか」の過去