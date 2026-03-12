ENEOS、公式アプリが一時利用できない状態に 「みなさまがご不安を抱かれている状況の中で…」高市早苗首相が石油備蓄放出を表明
ENEOS公式アプリのXアカウントが12日更新され、11日午後6時から深夜にかけてかアクセス集中の影響でアプリ接続や決済サービスがつながりにくい、利用できない事象が発生したと発表した。現在は利用できるという。高市早苗首相は11日、政府が石油備蓄を16日にも放出すると表明していた。
【写真】「ご不安を抱かれている中で…」公式アプリが一時利用できない状態となったENEOSの投稿
投稿では「【お詫び】」と書き出し、「昨日3月11日（水）の18時頃から深夜にかけ、アクセス集中の影響によりアプリ接続および決済サービスが繋がりにくい、またはご利用いただけない事象が発生いたしました」と伝えた。
「3月12日（木）の0時頃に復旧し、現在は正常にENEOS公式アプリをご利用いただける状態となっております」とし、「みなさまがご不安を抱かれている状況の中で、ENEOSを信頼しご来店いただいたお客様にご不便をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪した。
最後に「ENEOS公式アプリは今後もみなさまのカーライフの安全・安心にむけ、サービスの安定化と再発防止に誠心誠意努めてまいります」と結んだ。
【写真】「ご不安を抱かれている中で…」公式アプリが一時利用できない状態となったENEOSの投稿
投稿では「【お詫び】」と書き出し、「昨日3月11日（水）の18時頃から深夜にかけ、アクセス集中の影響によりアプリ接続および決済サービスが繋がりにくい、またはご利用いただけない事象が発生いたしました」と伝えた。
最後に「ENEOS公式アプリは今後もみなさまのカーライフの安全・安心にむけ、サービスの安定化と再発防止に誠心誠意努めてまいります」と結んだ。