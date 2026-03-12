〈「娘のいない誕生日やクリスマス、受け入れられなかった」津波でうばわれた小4長女の命…50歳の父が涙ながらに語る「本当につらかったこと」〉から続く

「ばっぱ（お婆さん、東北の方言）の手を放せ！」。あの日、一緒に逃げようと握っていた92歳の女性の手を振りほどき、迫り来る津波からギリギリで逃げた夫妻がいる。

【画像】「オレのこと、置いていかないでけろ」いまも頭から離れない最期の表情…壮絶体験を語った夫婦

福島県いわき市の薄磯(うすいそ)に住む大谷慶一さん（77）、加代さん（73）だ。

どうしてそのような事態になったのか。夫妻は「いわき語り部の会」に属しており、自らの心をえぐるようにして辛い体験を話す。（全4回の3回目／つづきを読む）

◆◆◆

救えたかもしれなかった児童2人の命

東日本大震災が発生した2011年3月11日は金曜日だ。薄磯の地区内にある豊間(とよま)小学校は集団下校の日だった。

家の前が通学路になっている大谷夫妻はちょうど外に出ていて、「みんな、気をつけて帰るんだよ」と声を掛けた。

その時、激しい揺れに襲われた。

午後2時46分、児童らは泣き叫びながら家の方に走り去った。

「もし『学校に戻りなさい』と大声で呼び掛けていたら助かっていたのではないかと、今も後悔しています」と加代さんは話す。小学校の校舍は浸水をまぬがれたからだ。

薄磯では小学生が2人、津波に呑まれて亡くなった。1人は祖母とともに、もう1人は母親と一緒に。いずれも「気をつけて帰るんだよ」と声を掛けた子だった。祖母宅で犠牲になったのは4年生の鈴木姫花さん（当時10歳）である（#1〜#2に詳述）。

揺れは経験したことのない激しさと長さだった。「もういい加減に収まってくれと心の中で叫び続けました」と加代さんは言う。夫妻は立っていられずにしゃがみ込み、「裏山が全体で動いているように見えました」と語る。

双眼鏡を手に、200メートル離れた海岸へ

家は瓦が落ち、壁に大きな亀裂が走った。「直すのが大変だな」「地震保険に入っているから何とかなるよ」などと話しながら家の中へ入る。水道も電気も止まっていて、テレビは点かなかった。

慶一さんが車のラジオを点けると「津波が来ます。高台へ避難して下さい」とアナウンスが聞こえた。市内の小名浜港では津波の到達予測時間が午後3時10分とされていた。

慶一さんが腕時計を見ると、ちょうどその時刻だった。「なんだ。大騒ぎしたけど、また津波なんて来ねえべ」と吐き捨てた。「ちょっと見てくる」と、釣りに使う双眼鏡を持ち、200mほど離れた海岸へ歩いて行った。



薄磯海岸に鳥が飛ぶ

実はこの頃、津波の第1波は薄磯に到達していたと見られる。その2分前の午後3時8分、小名浜港で2.6mの津波を観測していたのだ。薄磯の防潮堤は当時4.7mの高さがあり、陸地に浸水しなかっただけだった。

「津波は来ないのだろう」と考えていた

中には事態の深刻さを察知した人もいた。薄磯の防潮堤は揺れで倒壊した箇所があり、そこから第1波が進入した。これを目撃した女性が「津波が来た」と叫びながら事業所に駆け戻り、働いていた人を避難させた。女性の声を聞いても本気にせず、「約10mの大津波」（薄磯地区の慰霊碑）となった第2波で命を落とした人もいた。

慶一さんはそうしたことが起きていようとは知りもしなかった。加代さんも毎日何度も海を見に行く夫が言うのだからと、「津波は来ないのだろう」と考えていた。

大谷家の2階には洗濯物が干したままになっていた。加代さんが取り込みに上がるとサッシが割れていた。本棚なども全て倒れていて、「やれやれ」と思う。当時飼っていた2匹のヨークシャーテリアがおびえて鳴いていた。2匹まとめて左腕に抱え、辺りの片づけを始めた。屋外では近所のブロック塀が全て倒れていて、歩けるよう脇へ寄せた。

作業をしていた時、近くに住む92歳の女性のことを思い出した。「今日はデイケアを休むので、何かあったらよろしくお願いします」と出勤する家族に言われていたのだ。「1人でどうしているだろう」と外から声を掛けても返事はない。ケガでもしていないかと鍵の掛かっていない玄関から上がると、コタツで横になっていた。

「いやぁ、おっかなかったな」と不安がるので、加代さんは「うちへ行こうよ」と起こした。体格がいい。脚が悪くて杖をついているので、なかなか歩けない。加代さんも左腕に犬を2匹抱えたままだった。それでもなんとか女性の手を引き、大谷家の横まで連れて来た。すると、別の70代の女性が歩いて来た。「墓がどうなっているか見に行った夫が帰って来ない。心配だから行ってみる」と言う。

「逃げろぉ。とんでもねえものが来るぞ」

そんな話を3人でしていると、慶一さんが血相を変えて走って来るのが見えた。

「逃げろぉ。とんでもねえものが来るぞ」。声を張り上げていた。

慶一さんは海岸で何を見たのか。

「海の水がなくなって底が見えていました。じっと見ている暇はありません。目にした瞬間に逃げたのですが、『夢でないか』と信じられず、また海岸に戻りました。あり得ない光景だったからです。やっぱり間違いない。一目散に家を目指しました」

津波の第1波が引いて、沖合まで海底が露出した状態だった。それほどの引き波なら、押し返して来る第2波は極めて大きくなる。慶一さんは異様な光景に慌てて引き返し、沖を見るために双眼鏡を持っていたことすら忘れていた。必死だったせいか、その後のことは記憶にない。

走って帰るまでには多くの人を助けたようだ。のちにお礼を言われるなどして分かった。慶一さんの「逃げろ」という声が聞こえて、家の中から飛び出した女性。慶一さんが手を引っ張って逃げた子供。「お金を取りに家に戻る」「バッグを取って来る」というのを慶一さんが叱りつけ、身一つで逃げて助かった祖母と孫娘--。

加代さんは「逃げろぉ」と走って来る慶一さんが、小さな子の手を握り締め、後ろから数人の「おばちゃん」が追いかけて来るのを見た。

背負おうとしても、ずり落ちてしまう

海岸から200mの大谷家は後ろが山だ。裾野の道路をたどると避難所に指定された豊間小学校がある。

加代さんが「小学校へ行くの？」と尋ねると、慶一さんは「そんな時間はない。天狗様さ上がれ」と言った。

標高40mほどの山に「天狗様」と呼ばれる神社があり、大谷家のすぐ裏に登り口の石段があった。慶一さんが引き連れて来た人々は、すぐさま駆け上がる。

だが、それまで3人で話していた加代さんと70代の女性、そして92歳の女性は動けなかった。92歳の女性は脚が悪く、歩くのも容易ではなかった。

加代さんが「お婆ちゃんは階段まで行けない」と言うと、慶一さんが「じゃあ、俺が背負う」と腰をかがめた。ところが、2〜3歩でずり落ちてしまった。92歳の女性は体格がよくて重い。「焦りもあったのだろう」と加代さんは振り返る。

背負い直そうと腰をかがめた時、慶一さんは茶色い煙を目撃したようだ。津波が家々を呑み込みながら来襲すると、破壊された家の煙が迫って来るように見える。

いまも頭から離れない“目の色”

慶一さんは独りで走り出した。石段を駆け上り、途中で振り向いて、加代さんらに「ばっぱの手を放せ」と何度も叫ぶ。

「ばっぱ」とは92歳の女性のことだ。加代さんと70代の女性は、この女性の両手を片方ずつ握っていた。なのに振り払って逃げろというのである。

この時、慶一さんは92歳の女性と目が合った。「すごい目の色でした。忘れられません」。

加代さんは手を放して石段を駆け上がった。「下を見たら水がすーっと流れて行きました」。慶一さんが「下を向くな」「後ろを振り返るな」と声を上げる。石段を上がりきると、そこからはつづら折りの細い山道が「天狗様」のお堂まで続く。ギリギリで津波から逃れた加代さんは恐怖で立てなかった。慶一さんは「ここから先は独りで行ってくれ」と言い残し、石段を下って行った。自分の安全が確保されたら、助けに行くと考えたようだった。

石段の下では70代と92歳の女性が濁流に呑み込まれた。70代の女性が逃げられなかったのは、92歳の女性にしがみつかれたためだという。「オレのこと、置いていかないでけろ」と懇願された。のちに慶一さんは70代の女性に聞いた。

津波は冷たくて勢いが激しい。70代の女性は呑まれてすぐに失神した。気づいた時には真っ黒い水の中だった。「私はまだ死ぬ年齢じゃない。こんなところで死ねない」。力を振り絞ってもがくと、顔が水面に出た。ちょうどそこに石段を下りて来た慶一さんがいて、引っ張り上げた。

「天狗様」のお堂にたどり着いた70代の女性はびしょ濡れでブルブル震えていた。加代さんは自分の服を半ば脱ぎ、靴下まで渡して着せた。

92歳の女性は津波にさらわれたまま見つからず、3日後に遺体で発見された。

〈「娘が死んじゃったの」がれきの下から唸り声、全身が紫色になった裸の男性…70代の被災夫婦が語り継ぐ、震災直後の「おぞましい現場」〉へ続く

（葉上 太郎）