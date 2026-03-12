野球日本代表・侍ジャパンは決戦の地・マイアミに到着。日本時間12日は時差ぼけ対策を兼ねた調整日とされ、野手10名が快晴の下で汗を流しました。

練習を終えてグラウンドをあとにする選手たちの中で、足を止めて取材に応じた鈴木選手。現在の状態については「時差ぼけぐらいで、体調自体は大丈夫です」と語ります。さらに準々決勝に向けても「どの相手が来てもやることは変わらないので、自分たちにできることをしっかりと頑張りたいと思います」と意気込み。この日の試合結果を受け、準々決勝の相手はベネズエラに決定しました。

日本メディアからの取材が終わり立ち去ろうとした鈴木選手ですが、何やら海外メディアが英語で声をかけます。鈴木選手は「なんて言ってるんですか？」と笑顔。『ドミニカ共和国の選手の中で一番好きな選手は誰ですか？』と和訳をもらうと、「みんな」、「いっぱい」と答えました。

しかし海外メディアの質問はこれで終わらず。『1人だけ挙げてください』と粘ります。

鈴木選手は困ったような笑みを見せながら、少し悩んだのち「アイラブ(フアン・)ソト」とコメント。するとすぐさま『なぜ？』と問われ、「ムーチョパワー」と答えました。この「ムーチョ」とはスペイン語で「たくさん」という意味。ドミニカ共和国で使用されているスペイン語を交え、笑顔で答えました。

このインタビューの最中には、大谷翔平選手が背後を通りかかる場面も。この時、大谷選手は鈴木選手の後頭部をさっと触るイタズラを見せました。練習中にも楽しげに言葉を交わしていた2人ですが、この時のやりとりについて鈴木選手は「秘密です」とコメント。内容は教えてはくれませんでした。