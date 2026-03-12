〈「オレのこと、置いていかないでけろ」いまも頭から離れない最期の表情…津波から逃げのびた夫婦が、あの日から背負い続ける“宿命”〉から続く

豊間(とよま)小学校など一部の建物が浸水しなかっただけで、東日本大震災による家屋の全壊率が87％にも及んだ福島県いわき市の薄磯(うすいそ)。大谷慶一さん（77）と加代さん（73）の夫妻は、当時92歳だった女性を連れて逃げようとしながらも津波に迫られ、握った手を放さざるを得なかった。他にも生死を分けるような体験をした夫妻は、語り部としてどのような教訓を伝えようとしているのか。（全4回の4回目／最初から読む）

【画像】がれきの下から唸り声、全身が紫色になった裸の男性…被災夫婦が目にした“おぞましい光景”



薄磯にある「いわき震災伝承みらい館」では津波で流された拾得物を展示している

◆◆◆

裏山のお堂で一夜を明かす

「ばっぱ（お婆さん）の手を放せ！」。92歳の女性を助けられなかった夫妻だが、ひとまず「天狗様」と呼ばれる自宅裏山のお堂に登った。石段を上がり、つづら折りの細い山道をたどった標高40mほどの地点だ。

にわかにかき曇って雪が降ってきた。お堂には鍵が掛かっていて開かない。慶一さんがガラスを1枚割ったが、大人が入るには狭すぎた。その場にいた小学生が中に入って鍵を開けた。

かつては毎月1日と10日に信者が泊まっていたので、石油コンロや布団が数枚あった。コンロに点火し、皆で布団に脚を突っ込んで、寒さをしのぐ。ここには最終的に49人が身を寄せることになる。

慶一さんは「津波に呑まれた人がいるはずだ」と明るいうちに山を下りた。案の定、津波が押し寄せた山際には流れ着いた人がいた。

「娘と一緒に逃げる途中で津波に呑まれ、つないだ手が離れてしまった女性もいました。見つけた時には虫の息で、行方不明になった娘ものちに遺体で見つかりました」と慶一さんは話す。そうした人を誘導したり、介助したりして、歩ける人には自力で「天狗様」へ向かってもらった。

一晩中「うーうー」とうなり声

2カ所で火事が発生した。風がなかったようで、煙は真っ直ぐに上がった。だが、瓦礫を見ていた時、突き出した板が揺れているのが見えた。「風もないのにどうしてだろう」と近づくと、下に車が埋もれていた。なぜ、揺れていたのかは今も分からない。

車は窓ガラスが開いていて、運転席で男性が気を失っていた。そこへちょうど3人の消防士が歩いて来た。協力して助け出そうとしたものの、シートベルトが固く締まっていてビクともしない。近くにカッターを持っている人がいた。職場で必要になって買いに出掛けたが、地震が起きて家族が心配になり、そのまま薄磯へ戻って来たのだという。シートベルトはこれで切ることができた。しかし、体がまだどこかに挟まっているらしく、なかなか運び出せなかった。かといってゆっくりしていられない。また津波が来たら水没してしまう。その場にいた人で「いち、に、さん」と呼吸を合わせ、力任せに引っ張り出すと、あまりに痛かったのか意識を取り戻した。

この男性は「天狗様」に上がることはできたが、一晩中「うーうー」とうなり声を上げていた。翌朝、駆けつけた消防団に担架で運ばれ、また気を失ってしまう。救急搬送されて入院した。もし一晩中、車に放置されていたら、低体温症で命を失いかねなかった。

全身が紫色になっていた裸の男性

他の場所でも、積み上がった瓦礫の下からうなり声が聞こえた。3人の消防士を呼んで調べると、下には流された家があり、そこに人がいるのではないかという。瓦礫まみれの瓦をはがし、屋根板や天井板を破ると、古い平屋だったらしく、1階の鴨居の上に先祖の遺影が飾ってあるのが見えた。そのうちの1枚を取り出すと、なんと慶一さんの母親だった。「俺のうちだったのか」と驚いた。

大谷家には昭和初期に建築された平屋と、築25年ほどの2階家があった。2階家は津波が1階を突き抜けたものの、まだその場に建っていた。基礎石の上に置いただけの平屋は100mほど流され、瓦礫に埋もれていたのだった。

3人の消防士が命綱をつけて中に下りると、大黒柱が倒れていて、近くの男性が下敷きになっていた。津波に流されて入り込んだらしい。激流に服をさらわれたのか、真っ裸だった。酸欠状態で全身が紫色になっていた。

太い大黒柱はノコギリで切らなければ助け出せない。だが、調達できたのは豊間小学校の用務員室にあった折り畳み式だけだった。しかもあちこちの歯が欠けていた。3人の消防士が交代で作業をしたが、堅いケヤキでできていたのでなかなか切れない。夜になり、慶一さんが消防の予備のヘッドライトで瓦礫の上から照らしていると、明らかに消防士の息が上がってくる。慶一さんは装備もないのに手伝いに下りた。

大津波警報は夜になっても解除されておらず、余震も続いていた。津波は何度も押し寄せていたと見られる。そんな時に瓦礫の下にもぐったら、命を失いかねなかった。慶一さんは「誰かに少し高い場所から見張ってもらい、津波が来たら大声で知らせてくれと頼みました。ただ、津波が来たら一巻の終わりでした。冷静なつもりでいても、正常な判断ができなくなっていました。私は持病を押して作業を続け、その後長く体調不良に苦しむことになりました」と話す。

そうまでして助け出した男性は、間もなく息を引き取った。

「娘が死んじゃったの」と明るく話す人もいた

「天狗様」のお堂も夜は真っ暗な中で孤立し、気持ちが追い詰められた人もいた。

「娘が死んじゃったの」と明るく話す人がいて驚いたのを、加代さんは覚えている。

「重傷者が3人いました。でも、どうすることもできません。早く朝になってほしいと願うばかりで、長い夜でした」と振り返る。

翌朝、「天狗様」には消防団が担架を持って上がってきた。まちは瓦礫に覆われていたが、流れ着いた畳を敷くなどして、かろうじて小学校まで歩けるようになっていた。これをたどって避難した。

その後、大谷夫妻は少し離れた地区の中学校に避難したが、いわき市役所から43km北にある東京電力福島第1原発の暴走が止まらず、埼玉県に2週間ほど避難した。帰還してからは、加代さんの実家や、借り上げ型の仮設住宅、災害公営住宅などに身を寄せて、7年ほど前に薄磯で家を再建した。

「警報が出ているのに遊ぶ若者」に危機感

薄磯は津波で壊滅したまちの区画整理が行われ、かつての面影がほとんどない。宅地は嵩上げや山の切り開きで造成され、「天狗様」も200mほど移転した。まだ空き地が目立っているが、「もう住みたくない」と帰って来ない人がいる一方、移住者が増えている。「地価が安いし、目の前の海でサーフィンなどもできますから」と大谷夫妻は口をそろえる。

そうした中で気になる出来事があった。2025年7月30日、ロシアのカムチャツカ半島付近を震源とする地震が起き（マグニチュード8.7）、福島県の沿岸にも津波警報が出された。しかし、薄磯の砂浜では警報をものともせずに遊ぶ若者の姿が見られた。薄磯に建てられた震災慰霊碑には犠牲者122人もの名前が刻まれている。「いわき震災伝承みらい館」のお膝元でもあるのに、夫妻はショックを受けた。

「記憶の風化は仕方のないことです。震災を知らない世代も増えています。そもそも津波を体験しなかった人との意識差は福島県内でもかなり大きいのが現実です。ただ、それにしても……」と慶一さんは語る。

「年に1度かもしれませんが、3月11日だけでも振り返ることには大きな意味があると思います」

「亡くなった人には責任がある」と語る理由

語り部を始めたのは知人に誘われて市の養成講座に参加したからだ。慶一さんは13年3月から活動している。仲間で「いわき語り部の会」を結成し、会長に就任した。2020年に開館した「いわき震災伝承みらい館」では定期的にメンバーの講話を行っている。

夫妻はあの日にあったことを率直に話す。「非情な体験」をし、だからこそ生き延びられた。「生と死が分かれるような現場ではきれいごとで済まない」というのが実感だ。だからこそ本音で体験を語ってきた。特に慶一さんは聞きに来てくれた人に鋭く問いかける。

「本当に重要なことは何か。15年が経過して形骸化しつつあるように感じます。例えば備蓄。差し迫った時に備蓄は役に立たず、手ぶらで逃げなければなりませんでした。『手には何も持ってはいけません。あなたの命だけを持って逃げて下さい』と伝えています。自分の命は自分にしか助けられないのです」

また、あえて「ここで亡くなった人には、それぞれに責任がある」という言い方もしている。「原因は逃げなかったことに尽きる」からだ。当然、「嫌な気がする」「失礼だ」という反応も出るが、「決して亡くなった人を冒涜(ぼうとく)しているわけではありません。私達は本当の原因を知らなければならないのです。これが語り部を始めた原点です。生き残った私は、亡くなった人のことを背負わなければなりません。だからこそ批判を覚悟でお話ししています」。

慶一さん自身、海を見に行くという「やってはならないこと」をした。が、そのために一瞬の差で助かったのかもしれなかった。

講話では「日常生活のいろんな場所で万一の時にどうするか、イメージトレーニングをしてください」と訴えている。「天狗様」に逃げられたのも、実は日頃からそうする夢を見ていたためでもあった。

命を分ける現場では、どちらに転んでもおかしくなかった。生き残った側が亡くなった人の分まで伝えなければならない。その使命感が、大谷夫妻を突き動かす原動力なのだろう。

（葉上 太郎）