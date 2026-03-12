賃上げ要求のゼロ回答を受けて、愛知県内の7つの病院でストライキが行われました。

【写真を見る】愛知県内7病院で労働組合がストライキ 賃上げ1万5000円要求へのゼロ回答で待遇改善訴え ｢これ以上頑張り切れない…｣

（医療従事者）

「人手がない中で『これ以上頑張り切れない、退職も考えている』という若い職員の声を聞くたびに、胸が痛い思いをしている」

愛知県内の病院や介護・福祉施設の労働組合「愛知県医労連」はきょう、春闘でベースアップ1万5千円の賃上げ要求にゼロ回答した7つの病院で、ストライキを実施しました。診療は通常通り行ったということです。

「日本の医療はどうなっていくのか」

名古屋市熱田区の協立総合病院では、5人の職員が1時間実施。人員不足の中で、医療や介護を支える人が安心して働けるよう訴えました。

（愛知県医労連 近藤直己書記次長）

「他の産業に比べて賃金が低いということで、より高いところに流れてしまい常に人手不足」



（看護師）

「日本の医療はどうなっていくんだろう」



国が定める診療報酬については、10%以上の引き上げを訴えています。