大型犬はおばあちゃんのことが苦手だったのですが、愛情を注がれるうちに態度が変化して…？絆の芽生えを感じる光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破。「本当に良かった」「嬉しいですね」「感動しました」といった声が寄せられています。

【動画：おばあちゃんのことが苦手な大型犬→諦めずに愛情を注ぎ続けた結果…心を開いて見せた『態度の変化』】

おばあちゃんのことが苦手な大型犬

YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ギン」ちゃんのおばあちゃんに対する態度の変化です。ギンちゃんはなぜかおばあちゃんのことが苦手で、何度会っても全然懐いてくれなかったそう。

おばあちゃんのお家に遊びに行った時は、おばあちゃんがわざわざ外に出てきて歓迎してくれたのに、プイッとお顔をそむけて無視していたというギンちゃん。逆におばあちゃんがギンちゃんのお家を訪れた時には、猫背になって睨むことで「大嫌い！」とアピールしていたとか。

愛情を注ぎ続けたら…

それでもおばあちゃんはギンちゃんと仲良くなることを諦めずに、愛情を注ぎ続けたそうです。ギンちゃんが体調を崩した時や真夏にエアコンが壊れてピンチに陥った時も、心配して駆けつけてくれたとか。

するとさすがのギンちゃんも、おばあちゃんへの気持ちが変わったよう。ある日、おばあちゃんがお家を訪れたら、なんとギンちゃんが玄関までお出迎えにきてくれたといいます。しかもおばあちゃんを見つめて、「会いにきてくれて嬉しい！」とばかりにしっぽを振ったそうです。

心を開いてくれた姿に感動

おばあちゃんが「お座り」と言うと、ギンちゃんは素直にお座りしたとか。そして「偉いね～」と撫でてあげると、ニコッと愛らしい笑顔を見せてくれたそう。おばあちゃんを無視したり睨んだりしていた頃とは、別の犬のようです…！

ようやくギンちゃんが心を開いてくれて、おばあちゃんも嬉しくて仕方ないご様子。その後もおばあちゃんとギンちゃんは、幸せそうにふれあっていたそうですよ。まるで本当の祖母と孫のように仲良しになった2人の姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「いい笑顔」「愛情って伝わるものですね」「助けてもらった恩を忘れてないんだね」「涙が出てしまいました」「ずっと仲良くしてね」といったコメントが寄せられています。

ギンちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。