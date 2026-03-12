新アリーナ実現への機運を盛り上げようと開かれた討論会には、広島県内の大学生ら約300人が参加しました。



■県立広島大学 来山美優さん

「推しのコンサートが広島で開催されるようになったら広島に就職したいか聞いたら”そう思う”と答えた人が約60％いた」



新アリーナには何が必要なのか若者目線で議論しました。

「人気アーティストのライブが充実すれば広島の課題となっている」「若年層の人口流出を抑制できる」といった意見や、

「アリーナを広島らしさを重視した観光コンテンツにするべき」などの意見が出ました。





■広島経済大学 藤井翔永さん「最も重要なのは平和発信や地域の魅力を発信できるアリーナ。広島の街をアピールできるアリーナなら県外の人も来てくれる」会場には新アリーナ整備を求めているバスケットボール・広島ドラゴンフライズの浦社長の姿もありました。■広島ドラゴンフライズ 浦伸嘉社長「若い人たちが大きい期待を寄せてくれている。広島愛も感じられた。アリーナにかけ合わせて広島の未来、観光という話も出たが我々の役目は環境を整えて行くこと。そこに尽力したい」【2026年3月12日】