「垢乗っ取られてる？」シャープ公式Xの“震災”投稿に批判の声「品位ないねぇ」「全然シャープじゃない」
電機メーカー・シャープ公式X（旧Twitter）は3月11日、投稿を更新。東日本大震災に関する投稿に厳しい声が相次いでいます。
【投稿】シャープ公式Xの投稿に厳しい声が集まる
コメントでは、「日本人として許せない」「公式が最低な文章 不買運動が起こっても仕方ないな」「文章も違和感だらけだし、あの日の出来事をあたかも他人事のように捉えてるように感じる」「中の人変わった？」「なんか文章読みづらすぎて、全然シャープじゃないな」「垢乗っ取られてる？」「空想でも想像でもなく、事実なんだけど」など、厳しい声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「中の人変わった？」同アカウントは「2万人が亡くなった出来事として、15年前の震災を想像しなおしています」と投稿。震災から15年の節目に言及した内容でしたが、表現を巡りSNS上で批判の声が上がりました。
「新生活をはじめる人に贈るアドバイス」たびたび投稿が話題になっている同アカウント。2024年3月21日には「私が新生活をはじめる人に贈るアドバイスなんて『シャープじゃなくてもいいから、冷蔵庫は大きめを買え、レンジはオーブンレンジを買え、洗濯機は乾燥付きを買え』くらいしかないので、経験豊富なみなさんは以下に教訓を続けてください」と投稿しました。多数のユーザーからさまざまな教訓が寄せられ、2万6000件以上の「いいね！」が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
