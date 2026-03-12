「垢乗っ取られてる？」シャープ公式Xの“震災”投稿に批判の声「品位ないねぇ」「全然シャープじゃない」

「垢乗っ取られてる？」シャープ公式Xの“震災”投稿に批判の声「品位ないねぇ」「全然シャープじゃない」