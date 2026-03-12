石川県在住の30代女性・シンママさんは2人の男の子を育てる母親。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

息子たちにはこんな大人になってほしいと思う、理想像があるという。

それは、数年前に同じで電車に乗っていた人たちで......。

＜シンママさんからのおたより＞

数年前に5歳の長男と3歳の次男をつれて旅行にいきました。

息子たちは電車が大好きだったので、あえての電車旅行。

そんな2泊3日の帰り道、サンダーバードで目的地まであと一駅というところで、次男が座席で大泣きしだしました。

大泣きの直後...

私は座ったまま抱っこであやしていたのですが、次の瞬間、大量の嘔吐。私も子供も大変なことに......。

もちろん、床も大変なことになりました。

なのに、あと数分で自分たちが下りる駅なんです。

夫は乗務員のもとに走りました。

席には息子たちと私の3人。長男は爆睡中で、私は吐瀉物まみれで動けません。

すると、周りにいたサラリーマンの方たちが、飲んでいない水をくれたり、汗拭きシートをパッケージごとくれたり、かなり助けてもらいました。

さらに、次で降りないといけないことを告げると、「このままでいいよ！」と降り口に荷物を運んでくれたのでした。

本当に優しくしてもらい感謝しかありません。ありがとうございました。



息子たちが大きくなったら、あんな大人になってほしいです。