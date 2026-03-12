日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが12日、更新され、投票に関する注意喚起を行った。

「【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起」と題してサイトを更新。「現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う“投票枠の売買”の投稿が確認されております」と報告し、「本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません」と訴えた。

「これらの行為は、番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります。皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください」と注意喚起した。

SNS等における個人間の取引・やり取りにより生じたトラブルや損害等については、番組は一切責任を取らないという。「違反行為が確認された場合には、該当する投票を無効とし、法的措置を検討することがあります」とした。

「番組公式が金銭を伴う投票協力を呼びかけることは一切ございません」と伝え、「皆さまに安心して番組をお楽しみいただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。