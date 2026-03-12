１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７７８円７７銭（１・６３％）安の４万７０２４円５３銭だった。

３日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２８３銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、５７２円４１銭（１・０４％）安の５万４４５２円９６銭だった。原油価格の高騰による物価高や景気悪化の懸念が意識され、両指数ともに１％を超える下げ幅となった。

中東情勢の緊迫化でエネルギー海上輸送の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は過去最大規模の石油備蓄の協調放出を行うことを決めた。しかし海峡封鎖の先行き不透明感などから原油の供給不安は続いており、原油価格の上昇が続いている。

１２日の東京株式市場では、原油価格の高騰による企業や家計のコスト増が嫌気され、東証プライム銘柄の９割超が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、日本取引所グループの５・５８％が最大だった。三菱ガス化学（４・９７％）、ＳＵＭＣＯ（４・８７％）と続いた。

上昇率は、京都フィナンシャルグループ（７・４３％）、信越化学工業（４・０８％）、川崎重工業（３・８２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４９・００ポイント（１・３２％）低い３６４９・８５。