募金を呼びかける子どもたちやクラブスタッフ＝１１日、ＪＲ武蔵溝ノ口駅周辺

「支援はブームじゃない」を合言葉に、東日本大震災の被災地支援を続けるサッカーのＪ１川崎フロンターレが１１日夜、ＪＲ武蔵溝ノ口駅周辺で、募金活動を行った。アカデミー所属の子どもたちや川崎とベガルタ仙台の両サポーター、クラブスタッフら１２２人が協力を呼びかけ、４４万２５８５円が寄せられた。

川崎が２０１１年に立ち上げた被災地復興支援活動「Ｍｉｎｄ─１ ニッポンプロジェクト」の一環。川崎ＯＢで元日本代表の稲本潤一さんや、仙台ＯＢの鎌田次郎さんも駆け付けた。自身が教えるサッカークラブの子どもたちと参加した鎌田さんは「あっという間の１５年間。震災が起きたことを知らない世代も増えてきた中で、経験を伝えていかないといけない」と話した。川崎の育成組織に所属する少年（１２）は「苦しんでいる人のために少しでも助けになってほしい」と語った。

川崎市在住の仙台サポーター（５１）は、震災で岩手県陸前高田市に住んでいた知人を亡くしたという。「１５年がたち、当時のことを直接知らない人たちが増えてきた。こうした活動で人の温かさや絆を感じ、これからにつなげてほしい」と一緒に参加した小学４年生の娘に優しいまなざしを向けていた。

集まった募金は同プロジェクトの活動費にあてられる。