“女性化乳房症”公表のヒカル、現在の症状・心境明かす「怖かった」
【モデルプレス＝2026/03/12】YouTuberのヒカルが12日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。10日に女性化乳房症と診断されたことを公表していたが、現在の症状を明かした。
【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子
10日に女性化乳房症と診断されたことを公表していたヒカル。SNS上で大きな話題を呼んでいたが、この日の投稿では「乳首の周りが張ってて痛いの治ってきた。幸せ」と現在の様子を説明し「怖かった」と心境を明かしていた。
自身のYouTubeチャンネルで「乳首の方に異変を感じたんですよ」と数カ月間、右胸の乳首周辺に張りを感じていたことを明かしていたヒカル。病院で診断を受けた結果、男性の乳腺組織が異常発達することにより乳房が女性のように膨らむ「女性化乳房症」であることを報告していた。原因は不明で薬などの処方はなく、3〜4ヶ月様子を見るように言われたという。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子
◆女性化乳房症と診断のヒカル、現在の様子明かす
10日に女性化乳房症と診断されたことを公表していたヒカル。SNS上で大きな話題を呼んでいたが、この日の投稿では「乳首の周りが張ってて痛いの治ってきた。幸せ」と現在の様子を説明し「怖かった」と心境を明かしていた。
◆ヒカル、乳房が膨らむ女性化乳房症と診断
自身のYouTubeチャンネルで「乳首の方に異変を感じたんですよ」と数カ月間、右胸の乳首周辺に張りを感じていたことを明かしていたヒカル。病院で診断を受けた結果、男性の乳腺組織が異常発達することにより乳房が女性のように膨らむ「女性化乳房症」であることを報告していた。原因は不明で薬などの処方はなく、3〜4ヶ月様子を見るように言われたという。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】