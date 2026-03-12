中澤裕子Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/12】元モーニング娘。でタレントの中澤裕子が3月12日、自身のInstagramを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】52歳元モー娘。「おしゃれなお弁当箱」中学生娘への手作り弁当

◆中澤裕子、手作り弁当を公開


中澤は「今日で教室でクラスメイトのみんなと お弁当を食べるは最後のようです。もうすぐ春休み。中学1年生もあと少し」（※原文ママ）とつづり、手作り弁当の写真を投稿。木製の曲げわっぱ弁当箱に、揚げ物や煮物、卵焼き、ふりかけご飯などが彩りよく詰められた様子を披露している。「1年過ぎるのが早過ぎる 部活があるのでお弁当は続くけど なんとなく、また一区切りの気分です」と節目の弁当であったことを説明して「いつも『おいしかったぁ』って言ってくれつ ありがとう」（※原文ママ）と長女へのメッセージを添えている。

◆中澤裕子の投稿に反響


この投稿には「愛情たっぷりお弁当」「心温まる」「おめでとうございます」「素敵な家族」「憧れるお母さん」「おしゃれなお弁当箱」などの反響が寄せられている。

中澤は2012年4月にIT関連企業社長と結婚し、同年11月に第1子長女、2015年5月に第2子長男を出産したことを発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】