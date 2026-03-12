名作ゲームキャラクター「パックマン」が「ａｎａｎ」の表紙を飾ることになった。株式会社バンダイナムコエンターテインメントは１２日、「ａｎａｎ」２４８８号スペシャルエディション（１８日発売、マガジンハウス＝税込み１３００円）のパックマンの表紙と「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」が登場するバックカバーのビジュアルを公開した。

誕生から４５周年のパックマンと「ａｎａｎ」の異色のコラボは、同社が推進するライセンス事業強化の取り組みの一環として実現。特集名は「カラダが整う、不調改善ケア２０２６」で、同社が展開するキャラクターたちが読者の日常に寄り添い、「健康」をテーマにＩＰ（キャラクターなどの知的財産）の新たな魅力を発信するという。

マガジンハウスでは「表紙・グラビアに、１９８０年に発表されたアーケードゲーム『ＰＡＣーＭＡＮ』に登場するゲームキャラクター、『パックマン』が登場！ まんまるなかわいいボディとその背景にあるメイズ（迷路）のデザインを引き立たせるため、一部が光沢感のあるニス加工を施したゴージャス仕様となっています。フルーツやパワークッキーを食べながら迷路の中を走り続けて４５年、過去にはアニメになったり映画に登場したり、“最も成功した業務用ゲーム機”としてギネス認定も受けている世界的なスターの『パックマン』。誌面では、その羨ましいほどの健康体の秘密を医師とのクロストークで深掘りします」とＰＲしている。