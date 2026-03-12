11日、ナイターでスワローズと対戦したドラゴンズ。先発はドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介。ピンチを招く場面もありましたが、最長の5イニング投げて無失点と、開幕一軍を大きく手繰り寄せました。

【写真を見る】中日 ドラフト1位･櫻井頼之介 2位･中西聖輝が開幕一軍入りアピール！細川成也はホームランウィングに勝ち越し2ラン

（櫻井頼之介投手）

「シーズンまで残り2週間程度ですけど、やれることをしっかりやって、シーズンに向けて頑張りたい」

2番手は、櫻井には負けていられない、ドラフト1位の中西聖輝。



こちらも何度かピンチを背負う場面もありましたが、最小失点で切り抜け、4イニングを1失点。中西も開幕一軍へ望みをつなぎました。



（中西聖輝投手）

「開幕まで必死に100％の力を日々出して、結果を出すしかないので、きょうのピッチングに決して満足することなく全力で練習に取り組みたい」

打っては、4番細川成也。ライトへのライナー性のあたりがホームランウィングへ勝ち越しの2ラン。

今シーズンは、ホームランの量産に期待しましょう！