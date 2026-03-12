◆国内女子プロゴルフツアー 台湾ホンハイレディース 第１日（１２日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）

日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会の第１ラウンドが行われ、日本ツアー１勝の金沢志奈（クレスコ）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６７をマークし、日本勢トップの２位と好発進した。首位と２打差。

強風が吹く中、前半の３番で１・５メートルに寄せ、４番は７メートルをねじ込んで連続バーディー。終盤は１６番パー３で１０メートルを沈め、最終１８番は残り１００ヤードから４８度ウェッジで１・５メートルに寄せてバーディー締めした。

金沢は「今日はすごくいいプレーができた。パッティングがすごい良かったのでスコアにつながった。傾斜も強くて（芝）目もあって難しいグリーンだけど、今日はタッチも合ってたし良かった」と充実の表情を見せた。

前週の開幕戦・ダイキンオーキッドレディスは１２位。沖縄から台湾に移動し、「月曜日に台北で食べ歩きして、小籠包を食べたり観光しました」とリフレッシュした。４８年ぶりに台湾で開催されている大会で２位と好スタートした。

２月２８日に一般男性との結婚を発表したばかり。プロ１０年目の３０歳は「今日もすごくいい位置にいるので、明日以降も上位を目指して頑張りたい」。１歳上の夫に支えられながら、“新婚１勝”となるツアー２勝目を狙う。