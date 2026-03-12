3000人を看取った医師だから知っている「人の最期にはサインがある」

親が闘病の末、病院でできることはやり尽くした。そんなとき、もし「自宅に帰りたい」と言ったとしたら。最期の希望は叶えてあげたいと思うものの、躊躇ってしまうのではないだろうか。自宅は通常「24時間医療体制」はない上に、こちらとしても仕事もあれば生活もある。ましてや遠方で暮らしていたらなおさらだろう。

実際、厚生労働省の「人口動態調査」によると、統計をとり始めた1951年は約9割の人が自宅で亡くなっていたが、2023年になると、病院で死亡する割合が65.7％、老人ホーム・介護医療院・介護老人保健施設などで亡くなる施設死は15.5％、自宅で亡くなる人は全体のわずか17％であることが明らかになっている。

しかし、これまで3000人を看取り、『後悔しないお別れのために33の大切なこと』（主婦の友社）を上梓した永井康徳医師は、“自宅で最期を迎える、看取る”という選択肢は「特別なものではない」と言う。ではどうしたら親の望みを叶えてあげることができるのだろうか。人生最期の親孝行ができるためにできることを聞いた。

看取りの正解はそれぞれ

自宅で家族を看取ったことのない人にとって、在宅療養、そして自宅で親を看取ること、ましてや自分が自宅で死ぬことはなかなかイメージが付かないのではないだろうか。

「よくわかります。看取りをされるほとんどの方は、（自宅での看取りは）初めてだと言います。わからないのですから、それは不安も募りますよね」（永井康徳医師、以下同）

在宅療養を始める際、永井医師は患者とその家族に、最初に「どんなふうに看ることができるか」を伝えるという。そこで永井医師は、家で看取る際はどのような心構えでいればいいのか、亡くなる前にどのような段階を踏むのかなどをまとめた冊子『家（うち）で看取ると云うこと』を作成した。筆者にも経験があるが、医師の言うことをその場で100％理解することは難しい。専門用語云々の前に、家族の、自分の生死にかかわる情報を受け取るという事実にふわふわしてしまっているのだ。それだけに後で何度も読み返すことができる冊子は非常に重要だ。

そして、「自宅で親を看取ること」「自宅で死ぬこと」が万人にとっての正解とは限らない。

「自宅で亡くなるにせよ、病院で亡くなるにせよ、大事なのは患者本人に納得できる最期を迎えてもらうことです。自分自身あるいは家族が限られた命に向き合うことが大切。病院から自宅に帰宅して、1時間後に亡くなった方がいます。その方は、本人の意思で自宅に帰り、家族もその思いを汲んでサポートしました。家族の方も連れて帰ってくることができて良かったと喜ばれていました。命と向き合い、患者さんの意思を尊重すれば、どんな状態でも自宅に帰ることができると私は考えます」

お別れを知るサイン

親が「自宅で死にたい」と言ったら、多くの人は自宅で看取ってあげたいと思うだろう。しかし、子どもにも子どもの生活がある。介護休暇を取ることができる期間も人によって異なるし、患者本人の肉体的な苦痛も無視できない。

「絶対はありませんが、一日の摂取量が固形物と水分を合わせて500mlくらいになったら、たいていの場合、余命は1ヶ月程度です。200mlや300ml程度なら2週間、まったく取れなくなったら1週間ほどが目安となります。尿が出なくなったら残された時間は3日ほどと考えてください」

家族にはこの数値を目安として伝え、介護のために何日間、仕事を休むことができるかを確認するという。

「わずか3日と思われるかもしれませんが、患者さんの帰りたいという希望を叶え、自宅で、かけがえのない時間を過ごすことは、患者さんとご家族、双方にとって幸せなことだと思います。家族や親戚など、周囲の人もどんどん巻き込んでください」

もうひとつ、永井医師がどうしても伝えたいことがあるという。

「日本では、『大切な人の死に目に会えないことは不幸』と思い込んでいる人が多いのですが、息を引き取る瞬間に立ち会えるか否かはそれほど重要ではありません。これまで患者さんがご家族とどんな時間を過ごしてきたか、患者さんが楽に旅立てたかのほうが、ずっと重要なことだと私は考えます。その瞬間、洗濯物を取り込んでいて患者さんの側を離れていたり、ご家族が眠っている間に旅立たれたりといったことは決して珍しいことではありません。それは誰にも気づかれないくらい穏やかに旅立たれたということでもあります。気に病む必要はありません」

「幸せな最期」とは

最後に、永井医師が考える「幸せな最期」について尋ねた。

僕はよく講演で「明日死を迎えるとしたら、あなたはどうしますか？」という質問をみなさんに投げかけます。僕は職業柄、日々死に向き合っていることもあり、毎日どう生きようか、どう死を迎えようか考え続けています。47歳のときに自分自身が進行がんを宣告されたことも大きかったですね。そんな経験を経て、より一層、一日一日を大切に生きたいと思うようになりました。死を迎える瞬間は、いろいろあったけれど、良かったなと思えたらいいなあと考えています」

自宅で死を迎えることが万人にとっての正解ではないが、望みさえすれば、どんな状態でも、限られた時間でも家に帰ることができるという事実は心強い。

どう生きるか、そして、どんな死を望むかは人それぞれだ。大切な人と後悔しないお別れをするために、自分自身が幸せな死を迎えるために、今、私たちにできるのは、日々、真摯に死と向き合うことなのだろう。私たちは一秒一秒死に向かって前進している。しかし、その一秒一秒を大切に生きることが「幸せなさよなら」につながっている。

最期をどう過ごしたいかは、もともとの性格や育ってきた環境、その時の身体状況によっても変わってくるだろう。誰一人として同じ人生がないように、死もまたその人らしさが宿るのかもしれない。本書では、最期を知るサインに関しても詳しく解説している。本書より「33の大切なこと27 最期が近づいてきた“1〜2週間”」の章を抜粋して紹介する。「最期を知るサイン」を前もって知っておくことが、人生最期の親孝行につながるヒントを与えてくれるかもしれない。

33の大切なこと27「最期が近づいてきた“1〜2週間”」

食欲が落ちて食べられなくなってきたら、看取りが近づいています。食支援で食べられるようになる患者さんもいらっしゃいますが、それでも食べられない、食べる意欲が湧かない場合は、最期のときが近づき、食べられなくなっていると考えられます。

植物が枯れるように、死期が近づいてきた人の体は、楽に逝けるように準備を始めます。体の機能が徐々に低下していくので、食べ物や水分を欲しくなくなるのです。このような場合に、点滴などで栄養や水分を入れると、逆に患者さんの体に負担をかけてしまい、つらい看取りとなることもあります。

食べられなくなった ら1週間くらい

自然に食べられなくなってきた場合、体は徐々に脱水状態になります。元気なときに脱水状態に陥るとしんどいものですが、看取りが近いときの脱水状態はつらく感じることはありません。意識が薄らいできて、本人にとっては楽な状態です。

亡くなる時間を正確に推測することは医師でもできませんが、口からはまったく食べられなくなったら残された時間は1週間程度とされています。眠っている時間が増え、呼びかけてもあまり反応しなくなります。痛みやつらいところがあると眠ることはできません。眉間にシワを寄せるなど、つらそうな表情をしていなければ、本人にとっては楽な状態で、よく眠ることができています。

目を覚ますこともありますが、時間や場所、家族や親しい人のことがわからなくなってきます。この時期になると、亡くなった人が会いにきた、ずいぶん遠くに行ってきたなど、うわごとのように言うことがありますが、よくある事例なので、患者さんが安心するよう、そのまま聞いてあげましょう。

手を握ったり、体をさすったりしてあげると安心します。眠っている時間が長いので、家族は何かしてあげたくても、何をしたらよいのかわからなかったり、そっとしておいたほうがいいのではと考えたりして、遠巻きにみているようになります。会話ができなくても、患者さんは親しい人がそばにいると安心するので、いつものように声をかけてあげてください。

がんの患者さんは直前まで動くことができる

老衰で徐々に弱っていく場合は別にして、がんの患者さんは終末期が近づいていても自分で動けるケースが多く、ギリギリまで動けることが多いです。家族から「いつまで自分でトイレに行けますか？」という質問を受けることがあるのですが、これまでの経験からすると亡くなる前の「約1週間」と感じています。

最期までトイレは自分で行きたい、そう希望する患者さんは多いです。介護する家族にとっても、患者さんがトイレに自分で行けるかどうかは、かかる負担にとても大きな違いがありますが、患者さんにとっては、自分の尊厳を保てるかどうかの瀬戸際になる大きな問題です。患者さんの体力や家族の状況によって変わりますが、できることなら最期まで自分でトイレに行きたい、そう患者さんは願っています。

【看取りの時期が近くなると、自然と食べられなくなります】

【永井康徳】

医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック 医師。1966年生まれ。愛媛大学医学部卒業後、愛媛大学医学部附属病院、自治医科大学地域医療学教室を経て、愛媛県内の僻地診療所に勤務。2000年に四国で初となる在宅医療に特化した、たんぽぽクリニックを愛媛県松山市に開業した。2026年3月現在、常勤医10人、職員100人の多職種チームで在宅医療を主体に、有床診療所、外来の運営も行っている。平成22年には市町村合併の余波で廃止となった人口約1200人の町の国保僻地診療所を民営化を民営化。その取り組みは平成28年に第1回日本サービス大賞地方創生大臣賞を受賞している。「全国在宅医療テスト」や「今すぐ役立つ在宅医療未来道場」「流石カフェ」など在宅医療の普及のための活動に尽力。全国各地での講演も積極的に行っている。「ねこマンガ在宅医たんぽぽ先生物語 さいごはおうちで」「ねこマンガ在宅医たんぽぽ先生物語 おうちに帰ろう」（ともに主婦の友社）など著作多数。

