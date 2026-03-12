UEFAチャンピオンズリーグは、16チームによるノックアウトフェーズのラウンドオブ16が開始。ホーム＆アウェー形式による2戦勝負の第1戦8試合が現地10日、11日に行われました。

リーグフェーズ下位チームがホームとなる第1戦。その中で敵地で唯一勝利したのはバイエルン（ドイツ）。アタランタ（イタリア）に6ゴールを奪って6−1と大勝し、圧倒的なアドバンテージを持ってホームの第2戦に臨みます。

敵地で引き分けたのは、アーセナル（イングランド）とバルセロナ（スペイン）。バルセロナは試合終了間際にスペイン代表FWヤマル選手のPKでニューカッスル（イングランド）と1−1。アーセナルも終了間際にドイツ代表FWハヴァーツ選手のPKで、レバークーゼン（ドイツ）に1−1で終えています。

それ以外の5試合はパリ サンジェルマン（フランス）、ガラタサライ（トルコ）、レアル マドリード（スペイン）、アトレチコ マドリード（スペイン）、ボデ/グリムト（ノルウェー）のホームチームが先勝。リバプール（イングランド）は1点差を追いかけての第2戦。チェルシー（イングランド）、 マンチェスター シティ（イングランド）、トッテナム（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）の4チームは3点差を追いかける第2戦となります。

【ラウンドオブ16 第1戦結果】※左が第1戦ホーム、（）はリーグフェーズ順位パリ サンジェルマン（11位/フランス）5−2 チェルシー（6位/イングランド）ガラタサライ（20位/トルコ）1−0 リバプール（3位/イングランド）レアル マドリード（9位/スペイン）3−0 マンチェスター シティ（8位/イングランド）アタランタ（15位/イタリア）1−6 バイエルン（2位/ドイツ）ニューカッスル（12位/イングランド）1−1 バルセロナ（5位/スペイン）アトレチコ マドリード（14位/スペイン）5−2 トッテナム（4位/イングランド）ボデ/グリムト（23位/ノルウェー）3−0 スポルティング（7位/ポルトガル）レバークーゼン（16位/ドイツ）1−1 アーセナル（1位/イングランド）