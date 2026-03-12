【欧州CL】バイエルンのみ敵地大勝 レアル マドリード＆パリSGらホームチーム優勢 アーセナル＆バルセロナは敵地ドロー＜ラウンドオブ16第1戦＞
UEFAチャンピオンズリーグは、16チームによるノックアウトフェーズのラウンドオブ16が開始。ホーム＆アウェー形式による2戦勝負の第1戦8試合が現地10日、11日に行われました。
リーグフェーズ下位チームがホームとなる第1戦。その中で敵地で唯一勝利したのはバイエルン（ドイツ）。アタランタ（イタリア）に6ゴールを奪って6−1と大勝し、圧倒的なアドバンテージを持ってホームの第2戦に臨みます。
敵地で引き分けたのは、アーセナル（イングランド）とバルセロナ（スペイン）。バルセロナは試合終了間際にスペイン代表FWヤマル選手のPKでニューカッスル（イングランド）と1−1。アーセナルも終了間際にドイツ代表FWハヴァーツ選手のPKで、レバークーゼン（ドイツ）に1−1で終えています。
それ以外の5試合はパリ サンジェルマン（フランス）、ガラタサライ（トルコ）、レアル マドリード（スペイン）、アトレチコ マドリード（スペイン）、ボデ/グリムト（ノルウェー）のホームチームが先勝。リバプール（イングランド）は1点差を追いかけての第2戦。チェルシー（イングランド）、 マンチェスター シティ（イングランド）、トッテナム（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）の4チームは3点差を追いかける第2戦となります。【ラウンドオブ16 第1戦結果】※左が第1戦ホーム、（）はリーグフェーズ順位
パリ サンジェルマン（11位/フランス）5−2 チェルシー（6位/イングランド）
ガラタサライ（20位/トルコ）1−0 リバプール（3位/イングランド）
レアル マドリード（9位/スペイン）3−0 マンチェスター シティ（8位/イングランド）
アタランタ（15位/イタリア）1−6 バイエルン（2位/ドイツ）
ニューカッスル（12位/イングランド）1−1 バルセロナ（5位/スペイン）
アトレチコ マドリード（14位/スペイン）5−2 トッテナム（4位/イングランド）
ボデ/グリムト（23位/ノルウェー）3−0 スポルティング（7位/ポルトガル）
レバークーゼン（16位/ドイツ）1−1 アーセナル（1位/イングランド）