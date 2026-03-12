控えめなアップデートで6年目を迎える

新世代のランドローバー・ディフェンダーが、初代の築き上げた伝説的な地位を超える日は来ないかもしれない。半世紀前より、地球上にある未踏の地は減っている。

【画像】ラクダ印ラリー誕生を記念 ディフェンダー「トロフィー」 競合オフローダーと写真で比較 全140枚

とはいえ、ジャガー・ランドローバー（JLR）は、商業的な成功に満足しているに違いない。これまで目立ったフェイスリフトは施されて来なかったが、今でも人気は衰えない。羨望度では、初代を猛追しているといっていい。



ランドローバー・ディフェンダー 110 D350 トロフィー・エディション（英国仕様）

それでも6年目を迎えるに当たり、控えめなアップデートが施された。2026年仕様が得たのは、新しいヘッドライトとセンターコンソール。2025年仕様と並べない限り、違いへ気付くのは難しいと思うが。

タッチモニターは13.1インチへ、縦方向に拡大。グリーンとグレーの、新しい塗装色も設定されている。ステアリングホイールには、ドライバー監視用カメラが追加され、オフロード用のクルーズコントロールも更新されたという。

45周年を記念したトロフィー・エディション

そして2026年は、伝説的なラリー、キャメル・トロフィーが始まって45周年。今でも継続して開催され、イエローに塗られたランドローバーが大冒険に立ち向かっている。これを記念し登場したのが、特別仕様の「トロフィー・エディション」だ。

ボディは鮮やかなサンドグロー・イエローに塗られ、シートは、悪路へ不向きにも思えるレザーの専用仕立て。20インチもある「スチール」ホイールで、タフさが表現される。落ち着いた塗装色がお好みなら、ケズウィック・グリーンも希望できる。



ランドローバー・ディフェンダー 110 D350 トロフィー・エディション（英国仕様）

トロフィー・パッケージを選ぶと、ラダーとルーフラック、シュノーケル、マッドフラップなどで、試乗車のように差別化できる。艶消しブラックの保護フィルムは別料金とのこと。

オフローダーらしからぬオンロードでの乗り心地

見た目は、かなりキャメル・トロフィーしている。荒野へ飛び込めば、走りも期待を裏切らない。パワートレインやトラクション・コントロールが統合的に調整されるテレインレスポンス2が備わり、一見不可能に思える地形でも軽々と走破してみせる。

試乗車には、オフロード用クルコンが実装されていなかった。370ポンド（約8万円）だから、選ばない理由は見つからないだろう。以前、トヨタ・ランドクルーザーで体験したが、自動的にアクセルが調整され、非常に頼もしかった。



ランドローバー・ディフェンダー 110 D350 トロフィー・エディション（英国仕様）

ディフェンダーはエアサスペンションが標準で、オンロードでの乗り心地はオフローダーらしからぬほど素晴らしい。悪路での有能ぶりを考えれば、当然かも知れないが。

D350に載る直列6気筒ディーゼルターボは力強く、8速ATが非常に滑らかな加速を生んでくれる。オールテレーンタイヤを履いていても、操縦性は漸進的で扱いやすい。

揺るがない人気へ納得 イエローには勇気が必要？

2026年仕様ではドライバー監視機能が追加されたが、感度は妥当。長めにタッチモニターへ顔を向けるようなことがなければ、警告は受けなかった。運転支援システムを利用したくなければ、ステアリングホイール上のボタンを2回押せばオフにできる。

タッチモニターは拡大したが、エアコンとオフロード・モードのスイッチは、ダッシュボードへ残存。扱いやすさは犠牲になっていない。ピヴィプロと呼ばれるタッチモニターの最新システムは、メニューを理解しやすく反応は素早い。グラフィックも美しい。



ランドローバー・ディフェンダー 110 D350 トロフィー・エディション（英国仕様）

従来どおり、オン／オフを問わない快適性は競合を凌駕する。インテリアは、堅牢でありつつ高級感にも不足ない。このクラスでは高価な側にあるディフェンダーだが、揺るがない人気を集めることにも納得できる。

予算を上乗せし、トロフィー・エディションを指定したくなる気持ちも理解できる。サンドグロー・イエローを選ぶのには、勇気が必要かもしれないが。

ランドローバー・ディフェンダー 110 D350 トロフィー・エディション（英国仕様）のスペック

英国価格：9万8385ポンド（約2066万円／試乗車）

全長：4758mm

全幅：1996mm

全高：1967mm

最高速度：191km/h

0-100km/h加速：6.4秒

燃費：11.0km/L

CO2排出量：238g/km

車両重量：2361kg

パワートレイン：直列6気筒2997cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：軽油

最高出力：350ps/4000rpm

最大トルク：71.2kg-m/1500-3000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



ランドローバー・ディフェンダー 110 D350 トロフィー・エディション（英国仕様）