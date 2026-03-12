ＤｅＮＡは１２日、球団誕生１５年目を記念したプロジェクト「横浜ＤｅＮＡベイスターズ １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」の一環として、同日の広島とのオープン戦（横浜スタジアム）に、神奈川県内の小学校６２校から５、６年生の児童および教員、約５５００名を招待した。

試合終了後には、うち４校（約３５０人）の児童がグラウンドに降り、特別な「帰りの会」を実施。会には、選手会長の東克樹投手をはじめ、竹田祐投手、石田裕太郎投手、山本祐大捕手、佐野恵太外野手がサプライズで参加した。

間近にみる選手たちに、子どもたちは大興奮。選手の一言一言に大きな歓声を上げ、会場は大いに盛り上がった。会の締めくくりには、選手と児童全員で、恒例のホームランパフォーマンス「デスターシャ！！」を行い、笑顔で幕を閉じた。

山本は「横浜スタジアムはすごく声援が大きくて、今日も応援団の皆さんを中心に熱い応援歌を歌っていただきました。児童の皆さんもぜひ、応援歌を覚えて、一緒に歌ってもらえるとうれしいです。また横浜スタジアムに遊びに来てください！本日は本当にありがとうございました」とコメントした。