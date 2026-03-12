鈴木奈々、金髪ボブの“イメチェン”姿に反響「めちゃくちゃかわいい」「似合ってます」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。「金髪ボブにイメチェンしました」と自撮りショットを披露した。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」金髪ボブに“変身”した鈴木奈々
鈴木は金髪ボブのヘアスタイルにパーカーのフードをかぶった、スタイリッシュな1枚をアップ。実際にヘアチェンジしたわけではなく、「ウィッグでイメチェンです」とウィッグをかぶっていることを明かした。
自由自在に変身した姿に、「ウィッグって色んな髪型にイメチェン出来るから楽しいよね！」と心躍らせているようだった。
この姿にファンからは、「めちゃくちゃかわいいです」「似合ってます」「めっちゃステキ」などの反響が寄せられている。
