外資系IT勤務イケメン29歳彼氏、“バツイチ”のコンプレックス吐露「結婚相手は俺じゃなくても…」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第2話を、12日午後9時より放送する。
【写真】“バツイチ”外資系IT会社の彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第2話では、第1話で離婚歴を明かした外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキが、旅の出発前に語っていた本音が明らかに。「自分がバツイチであることに彼女は抵抗がないのかをこの旅で確認したい。普段の生活では聞きづらい内容だけど、リノが嫌って思っていること自体はわかっているので」「彼女が嫌がっている部分はどこなのかを話し合い、結婚後にそういうことがないよう気をつけていきたい」と語っていたナオキ。旅の2日目、ついに彼女のリノへその想いをぶつけるが、果たして彼女の反応は。
また、スタジオでは視聴者からの「プロポーズ後に彼のマザコン気質が発覚した」というお悩みに対し、見届け人たちが熱い議論を展開。ヒコロヒーから「恋人がマザコンだったら嫌？」と振られたゆうちゃみが、「度合いによりますけど、かわいいなと思います」と話す。それに対してヒコロヒーも共感し「そんな世間で言われているほど嫌ではないんですよね」と意外な回答を見せる一幕も。
さらに、オーストラリアの地で3組のカップルがついに初対面。それぞれの参加理由や普段のケンカについて赤裸々に語り合う場面も。
