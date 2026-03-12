◇関西学院第3フィールド開場20周年記念招待試合 関学大 4―8 慶大（2026年3月12日 関西学院第3フィールド）

関西学生野球連盟の関学大は、慶大と招待試合を行った。始球式にはOBで、オリックスやメジャーでプレーした田口壮氏（56）が登板。スーツ姿で見事な投球を披露した。

「久しぶりに投げました。（始球式を）最後にやったのは10年ぐらい前かな」

試合会場となった「関西学院第3フィールド」は、自身がメジャー移籍後に帰国時の練習で使っていた思い出のある場所だ。

「アメリカに行っている時も、12月はずっと、ここを使わせてもらっていました」

在学中に野球部で使用していたグラウンドは、他部と共用だったため“争奪戦”が繰り広げられていたと振り返る。

「1メートル、2メートルぐらいを、アメリカンフットボール部と取り合いしてたんです。どっちが先に（土を）ならすか、みたいな。そういう時代でしたね」

始球式後は席に座らず、グラウンドの脇で立ったまま、後輩たちのプレーに視線を送り続けた。

「僕らは京大にも勝ち点を落としていたぐらいなんで。（1989年春に）最下位になりましたから。そういう時代があって今がある。伝統のユニホームを着て、ここで野球をやっているのは、なんかうれしい。部員がいっぱい増えていて大変そうですけど、それぞれの立場で頑張ってほしい」

24年秋以来、3季ぶりの優勝を目指す後輩たちに向け、にこやかにエールを送った。