adieu（上白石萌歌）が、ニューEP『adieu 5』を4月22日にリリースする。

今作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される最新作。5枚目となる今作では、“adieu is adieu”（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入りとなっている。さらに限定盤には、『adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-』が高画質で完全収録される。

adieuの音楽はこれまでも、物語のようにゆっくりと輪郭を変えながら歩みを進めてきた。今作ではその世界がさらに深まり、光と影のあいだでにじむ感情の色彩をより繊細に描き出している。完成へと急ぐのではなく、まだ名前のない感情のまま音楽に託す、そんなadieuらしい余白を宿した作品になるという。

なおadieuは、5月30日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』を開催。現在、チケットのオフィシャル先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）