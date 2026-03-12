自転車の悪質な交通違反に対して反則金を科す「青切符」の制度が、4月から導入されます。青切符の導入まであと3週間ほど。どんな乗り方が青切符交付の対象になるのか。きのう、名古屋・栄では…

【写真を見る】スマホ見ながら自転車で反則金1万2000円 逆走は6000円 イヤホンも…どんな運転が交通違反｢青切符｣に？新ルール詳しく

（村上真惟記者）

「スマホを片手に持ったまま自転車をこいでいます。イヤホンもしていて周りを一切見ていない様子です」

朝の通勤・通学の時間帯。4月からは青切符交付となる運転が、しばしば見かけられました。取り締まりの対象は16歳以上です。

反則金の最高額は…“ながら運転”1万2000円

支払う反則金は、違反の内容によって異なります。最も高額になるのが…



（村上記者）

「スマホをちらちら見ながら運転しています。危ないですね」



スマホなどを運転中に手に持って通話するだけでなく、画面を注視したりしても「ながら運転」とみなされ、1万2000円の反則金です。



たとえ、自転車のスマホホルダーにセットしていても、運転中に画面を注視していると危険な運転とみなされます。

逆走・歩道走行・信号無視は6000円

さらに…



（村上記者）

「逆走しています」「赤信号を横断していきました」



逆走や通ってはならない歩道の走行、信号無視などは6000円の反則金。

また、街中できのう最も多く見られたのが…



（村上記者）

「両耳にイヤホンをしながら自転車を運転しています。周りの音は聞こえているのでしょうか」



イヤホンをつけて音楽などを聞きながらの走行は、周りの音が聞こえない危険な状態ということで反則金5000円です。ただし、片耳のみの装着や骨伝導型イヤホンなど両耳を完全にはふさがず、安全運転に必要な音や声が聞こえる状態であれば、違反ではありません。

赤切符と青切符の違いは？

さらに、警報機が鳴って遮断機が下り始めてからの踏切に立ち入ると7000円の反則金。また、「一時不停止」には5000円の反則金が科されます。

では、これまで交付されていた赤切符と、4月から導入される青切符はどんな違いが？



（交通指導課 繁原賢一課長）

「（赤切符は）警察が捜査して、検察官が起訴・不起訴の判断をして、起訴されれば裁判を受けることになっていた。青切符制度の導入によって、双方の手続きの負担が軽減され、実効性のある責任追及が可能になる」



青切符導入で、よりスピーディーな取り締まりの手続きが可能になり、事故の抑止につながるということです。

4月開始を前に警察が呼びかけ

きのう、愛知県岩倉市では、警察官が制度の周知と交通ルールの徹底を改めて呼びかけました。

踏切では取り締まりも行われ、遮断機が下りている間に踏切内に立ち入った3人を検挙。



さらに、4月からは5000円の反則金が科される「一時不停止」。きのうは2時間の取り締まりで、実に約70人に対して指導・警告が行われました。