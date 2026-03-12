【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】まさか！「着付けとヘアメイク」完璧な義母＜第20話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第20話 義母、最強になる説
【編集部コメント】
なんとお義母さんはいつの間にか、プロ並みの着付けとヘアメイクができるようになっていました。入学式に出られなかったことがよほど悔しかったのでしょうか？ 大好きな着物への執念とバイタリティはさすがです。ただ着付けを学ぶ前に、お義母さんには「相手の事情や気持ちを考える」ということを学んでほしかったかもしれないですね。ますますパワーアップしたお義母さんを、次はどんな手で封じたらいいのか……。いや、封じる手立てはもうないのか……。これはまた別のお話ですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
