『ちいかわ』×「ALLIE」コラボパッケージが数量限定で登場！ 「UVキーホルダー」が当たるキャンペーンも実施
日やけ止めブランド「ALLIE」は、3月21日（土）から、『ちいかわ』とのコラボレーションによる限定デザインパッケージ商品を、数量限定で発売する。
【写真】ちいかわ＆うさぎのデザインも！ コラボパッケージ一覧
■キーホルダーは全3種
今回登場するのは、夏を楽しむちいかわたちをデザインしたパッケージと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの顔を大胆にあしらった本体がかわいい日焼け止め。
「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」は、ハチワレをデザインした本体と、海で遊ぶちいかわとハチワレが描かれたパッケージがセットになっている。
また、ちいかわデザインの本体と、メイクアイテムに囲まれたちいかわとモモンガをあしらったパッケージを組み合わせた「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」も用意。
さらに、うさぎの本体と、カメラで撮影を楽しむちいかわとうさぎのパッケージを合わせた「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03限定パッケージCK」も並ぶ。
加えて、期間内に対象商品いずれか1点以上購入した人の中から抽選で600名に、紫外線がチェックできるオリジナルUVキーホルダー（3種ランダム） が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。
