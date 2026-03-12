手術ミスで患者に重い後遺症を負わせた医師に、執行猶予つきの有罪判決です。

判決によりますと、兵庫県の赤穂市民病院に勤務していた医師の松井宏樹被告（４７）は６年前、８０代の女性の腰の骨を手術した際誤って神経の一部を切断し、下半身不随の後遺症を負わせました。

これまでの裁判で松井被告は起訴内容を認め、検察側は、禁錮１年６か月を求刑していました。

３月１２日の判決で神戸地裁姫路支部は、「手術中に出血があれば視野を確保するために止血に努めるのが基本中の基本」なのに、松井被告はそれを怠ったままドリルを使ったとしつつも、「経験の乏しい松井被告をバックアップすべきチームが機能していなかった」として、松井被告に禁錮１年・執行猶予３年を言い渡しました。

判決文を読み上げた後裁判長は松井被告に対し、「未熟だということを自覚し、申し訳ないという気持ちを忘れずいてほしい」と諭しました。

判決の後、被害女性の家族は代理人弁護士を通じて今の思いを明らかにしました。

（被害者家族の代理人 若宮隆幸弁護士）「刑事罰が下されたことで大きな節目を迎えたと感じております。患者の生命を軽視するような方は医療に携わるべきではないと考えております」