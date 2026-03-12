高級車レクサスの窃盗事件。防犯カメラが犯行の一部始終をとらえていました。

３月１１日午前５時前、滋賀県大津市の住宅の前に現れた１台の車。

中から降りてきた１人が停められていた車の前でしゃがみ、何やら作業をしています。

そして、運転席のドアを開けると中に乗り込み、そのまま走り去りました。かかった時間はわずか１０分ほどでした。

警察によりますと、盗まれたのは時価約６００万円の高級車「レクサス」で、エンジン音を聞いた住人が外に出たところ、すでに車が無くなっていたということです。

レクサスは施錠され、ハンドルロックもかけられた状態だったということです。

防犯カメラの映像には、３人の人物が映っていて警察は窃盗事件として行方を追っています。

大津市内では、３月９日から１０日にかけて別のレクサスのナンバープレートが盗まれる事件も起きていて、警察が関連を調べています。