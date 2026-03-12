フジ遠藤玲子アナ、WBC準々決勝で日本と対戦する“母国”にも期待「向こうも本気ですから」
フジテレビ『Live News イット！』（月〜金 後3：45）が12日に放送され、WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で日本の対戦相手がベネズエラに決定したことを伝えた。
番組ではWBCの今後のスケジュールや、次に日本と対戦するベネズエラのこれまでの戦いぶりを伝えた。すると同番組でキャスターを務める青井実アナが「気になるのはベネズエラ生まれの遠藤さん、ちょっとベネスエラ対日本はどうですか？」と遠藤玲子アナに心境を尋ねた。
これに遠藤アナは「母国なんでね、ベネスエラは」とニヤリ。「映像を見ましたよね。ベネズエラ、全員メジャーリーガーですからね。向こうも本気ですから」と“母国”と日本の対戦を楽しみにしている様子だった。
遠藤アナは1982年4月29日生まれ。同局公式サイトでは自身がベネズエラで誕生したことを公表している。
