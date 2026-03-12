4年前、プロバスケットのトップカテゴリー・B1に昇格した、ファイティングイーグルス名古屋の並里成選手。シングルファザーと両立する姿を追いました。

「大変ですよ。日頃は大変って思えないぐらい時間がなくて余裕がない」(並里成選手)

ファイティングイーグルス名古屋の最年長、36歳の並里成選手。

切れ味鋭いドライブと変幻自在のパスを武器に、“ファンタジスタ”の異名を持つキャプテンです。

「自分のパフォーマンスを最大限生かすために準備をしている」(並里選手)

ここまでアシスト・得点のどちらも昨シーズンの成績を上回るなど、体のキレは増すばかり。

その背景にあるのが、事前の準備です。

練習前には約25種類ものストレッチ。2時間をかけて全身をほぐします。

「自分の本当に持っている身体能力をどう生かすか考えて、10年以上前からやっている準備」(並里選手)

若手が模範とするベテラン

プロ17年目を迎えて、なお第一線で活躍するベテランは、若手にとっての模範。

「トレーニングや体のケアは、ほかの選手より努力している。リーグの中でも(ストレッチは)唯一無二の長さで、プロとして素晴らしい在り方」(ファイティングイーグルス名古屋 神田壮一郎選手)

平均年齢26歳と、リーグで2番目に若いファイティングイーグルス名古屋。

現在、西地区13チーム中10位と苦しんでいるものの、常に前向きな言葉でまとめています。

「若い選手は感情のコントロールが難しい時がある。感情に感情をぶつけても逆効果になるので、ポジティブに励ますことを心がけている。本当に教育と一緒」(並里選手)

プロアスリートと子育てを両立

そんな並里選手には、プライベートでも教え育てるべき存在がいます。

「パパの文句言うなよ。(パパの)良いところ頭に置いて！」(並里選手)

「良いところって…」(タイラーくん)

小学5年生の息子・タイラーくん。

10年前からシングルファザーとして親子2人で生活し、プロアスリートと子育てを両立しています。

「日々の大変さ、でもそこで努力をしないといけないことを、背中で見せているとは思うんですけど、少なからず感じている部分はあるのかな」(並里選手)

現在、名古屋でプレーするのも、息子のためでもありました。

NBAを目指す息子のため

「ずっとバスケの話してるよね、2人で」(並里選手)

「NBAとか、バスケの話をずっとしています」(タイラーくん)

「(NBAで)1990年代だったら誰をベストメンバーにするとか。80年代までいったよね」(並里選手)

名古屋でプレーする理由の1つは、息子の夢を後押しするため。

「(夢は)NBA選手」(タイラーくん)

「愛知県の小学生のレベルが高い。バスケのためなら何でもやるっていう子なので、全部バスケに紐づけて、私生活でもこういうことができないとバスケでもできないよって伝えて」(並里選手)

食生活でも妥協せず

夕食は栄養士に作ってもらう並里親子。食生活でも一切妥協を許しません。

「トマト食べなくていい？」(タイラーくん)

「トマトは食べて」(並里選手)

「えぇ～なんで」(タイラーくん)

「食べたらNBA行けるって言ったら食べるでしょ」(並里選手)

「僕が(食事に)気を使っているので、自然と同じ食事になる。揚げ物も食べさせていないので、小学生は脂っこい丼・肉が好きじゃないですか、彼もかなり自己犠牲を払っています」(並里選手)

では、タイラーくんの好きな食べ物は――。

「とんかつ」(タイラーくん)

「めちゃめちゃ揚げ物…」(並里選手)

息子はチームのアカデミーで練習

平日は午後3時までトレーニングをする並里選手。

練習後、すぐに自宅に戻り、息子を送った先は――。

先ほどまで、自身が汗を流していた体育館です。

タイラー君がバスケットボールを習うのは、ファイティングイーグルス名古屋のアカデミー。

自身のアフターケアをしながら、息子のプレーを見守ります。

「自分でやるところと周りにやらせるところが、できるようになっている。見てびっくりした。(ゴールに)入れるための過程の大事さをわかってきた。そこはすごくうれしいなって思います」(並里選手)

息子と同じコートに立つ夢

夢のNBAプレーヤーになるために、父譲りのストイックな日々を送る小学5年生のタイラーくん。

時には朝5時に起きてストレッチ。自らの練習や模範とする選手の映像を見て勉強することも欠かさないといいます。

実は並里選手も同じ夢を持ち、3度の渡米を経験。

しかし、NBAの舞台に立つことは叶いませんでした。

「海外で苦労したことは、言葉の壁。バスケの能力も出せなくなる経験があった」(並里選手)

息子の夢のため、英語教室への送迎もする並里選手。

子育てとプロバスケットボーラーの両立の先に、新たな夢がありました。

「息子と同じコートに立ちたいです。僕がバスケット界でスペシャルでいるためには、そこなのかなって気はする。1年でも一緒にやりたい」(並里選手)

