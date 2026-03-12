ここのところ、地上波テレビで「小出し」されることが多いダウンタウンの松本人志（62）。3月11日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系）にも“登場”して話題を集めている。

WBC開催中とあって、この日は以前紹介した野球に関する「説」を再調査。このため、番組中では過去に紹介されたVTRが多数紹介された。それらのVTRにつけられていたワイプもまた当時のものだったが、そこに登場したのが松本だった。週刊誌芸能記者はこう言う。

「3月1日と8日の『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』のCMに続いての地上波とあって、松本さんのファンからは歓喜の声が続々とXに上がりました。性加害疑惑は訴訟取り下げというグレーな決着を見せましたが、芸能活動は再開している松本さんというだけあって、地上波への“帰還”には相当腐心しているのがうかがえます。まあ、よくよく考えれば、どちらも相方の浜田さんが『ダウンタウン』の冠番組を維持しているからこそ使える手と言えるでしょうけどね」

松本が「裁判に注力したい」と活動を休止し、地上波に復帰したのは実に2年後ということを考えれば、「帰るべき場所」を死守していた浜田雅功（62）には頭が上がらないことだろう。相方の“内助の功”といったところだろうが、「アンジャッシュの渡部建さんが以前のように活躍できるようにならないのは、地上波の全国放送にコンビとしての冠番組がないというのが一因かもしれない」と語るのはテレビ番組制作会社ディレクターだ。

「松本さんよりも前にスキャンダルが起き、松本さんよりも前に問題が解決した渡部さんですが、テレビでの活動は関東ローカルの『白黒アンジャッシュ』（チバテレ）のみの状況が続いています。それはあくまで一因でしょうが、『地上波の全国放送に冠番組』がないがゆえに『小出し』ができず、“なし崩し作戦”が使えないというのはあるかもしれませんね」

渡部は相方の児嶋一哉（53）に全国放送の「冠番組」を持ってもらうしかないか？

