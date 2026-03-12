酒田市の宿泊施設で宴会料理を食べた利用客ら合わせて21人が下痢やおう吐などのノロウイルスによる食中毒を発症したことが明らかになりました。



ノロウイルスによる食中毒が発生したのは酒田市成興野の旅館「眺望の宿 観音湯」です。

県食品安全衛生課によりますと3月6日から8日までの3日間にこの宿泊施設で宴会料理を食べた4つのグループの合わせて21人が下痢やおう吐などの症状を訴えました。

庄内保健所が検査した結果、ノロウイルスによる食中毒と断定されました。21人の患者の内訳は鶴岡や酒田、天童などに住む小学生から70代までで、施設の調理従事者も1人含まれています。

21人のうち10人が医療機関を受診し、1人が入院しましたがすでに退院しています。患者が食べた宴会料理は山菜の煮物や焼き魚、卵焼き、鶏肉の鍋物、刺身などで、庄内保健所では施設に対し、11日から3日間の営業停止を命じました。

ノロウイルスは冬に流行しやすく、感染力が極めて強いのが特徴で、県では、丁寧な手洗いや食品の加熱、調理器具の洗浄・消毒を呼びかけています。