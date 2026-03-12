先週、高校生や大学生を対象に「機動隊」の仕事を体験するイベントが行われました。あまり知られていないその仕事内容とは…？髙山キャスターが特別に体験してきました。



（高山 基彦 キャスター）

「すごい。けっこうな方々集まっていますね。若い世代の人が多いですね」



静岡市の丸子にある機動隊の施設に集まったのは、高校生や大学生など約30人。警察の仕事を知ってもらおうと県警が企画して開催されました。





（高校1年生）「自分の将来の夢が警察官ということもあって。自分の将来のことを思って参加 しました」（高校1年生）「緊張もあるけど、そこ は女性の人もいるので、一緒に 頑張っていきたいと思います」緊張する参加者もいる中彼らに最初のミッションが告げられます…。（静岡県警 外事課 池田 将済 管理官）「この後、皆さんに出動服に着替えていただきますので、機動隊の皆さんお願いします」機動隊の仕事体験を前に、まずは格好から気持ちを高めます。（中学3年生）「本物の制服を着たことはないので、すごくうれしいです」（大学3年生）「すごく重みが違うなと感じています」（大学3年生）「すごくかっこよくて、着心地も良くて、すごくいいです」参加者が興奮する中…。（高山 基彦 キャスター）「せっかくなので、私も参加してみたいと思います。まずは着替えます。」運動神経はごく普通。私、高山が特別参戦。最近の日課は、愛犬との散歩…。機動隊の仕事は、かなり大変そうですが、持ち前の根性で乗り切ってみせます。今回、このイベントが開催されたのには、県警のある事情があります。それは…。（静岡県警 外事課 池田 将済 管理官）「今、採用活動に取り組んでいるところなんですけれど。県警の採用情勢は、非常に厳しい状況」県警の採用試験には、10年前は、1500人余りが挑みましたが、2025年は約600人と半分以下に減少しました。この状況を少しでも食い止めようと、警察の仕事を知ってもらうために、今回の体験イベントが開催されたのです。機動隊のスーツに着替えまず最初に行われたのは…、警察に関するクイズ大会。（クイズ出題）「Q.国内でこれまでに発生したサイバーテロは何回？」この4つから答えを選びますが…津川さん、わかりますか？5秒以内にお願いします。（津川 祥吾 アンカー）「…テロは…ゼロ？」タイムアウト。正解は…そうです、おっしゃる通り0回なのですよ。実は、サイバーテロというのは、社会的に反響があるかが判断材料になるそうで、これまでに国内で発生したサイバー攻撃は、身代金などを要求するランサムウェア攻撃に分類され、サイバーテロとは言えなそうです。続いて出題されたのは防災に関するクイズ。警察が「災害」として取り扱わないのは次のうちどれでしょう？①地震（被害なし）②津波（被害あり）③台風（被害なし）④火山噴火（被害あり）⑤工場の爆発事故（被害あり）⑥航空機事故（被害あり）⑦原発事故（被害なし）これは、チームごとに答えを考えます。（中学3年生）「どのジャンルも警察が出動しているイメージありますよね…」（高山 基彦 キャスター）「被害ありなしとかも…影響するんですかね」（大学3年生）「自然災害のことを災害って言うんじゃないかな…」悩みに悩んで、導き出した答えは…。（大学3年生）「5～7が災害ではないと判断しました」「人的で起きた事故は災害ではないと判断で、5～7は災害ではないと判断しました」もう一方のチームは。（大学3年生）「災害が2と4と5と6で災害じゃないのが1と3と7で判断しました」「理由としては、被害があるほうが災害なんじゃないかという考えで」果たして、正解は…。被害があるもの、ないもので、区分するが正解。警察は、災害対策法の定義に基づき、被害の有無で判断するため災害でないのは、被害がない1、3、7となります。（高山 基彦 キャスター）「クイズほとんど正解しませんでしたね。知っているようで、知らないこと多いんだなと思いました」そしていよいよ、機動隊の実技体験です。（機動隊員）「どのくらい動きづらいのかな…というのを体験してもらいたいと思いますので」機動隊が出動するときの装備を身に着けてみると…。（高山 基彦 キャスター）「これ夏地獄ですね。重。すごい動きづらいです…これで動くんですよね」それもそのはず、この装備だけで重さは10キロもあるんです。さらに。（機動隊員）「前方に盾がありますので、1人1枚盾をもって、部隊の後ろに」（高山 基彦 キャスター）「重。これ。ずっと持っているの辛いですよ」盾の重さは5キロ。この状態で行ったのが…。（高山 基彦 キャスター）「走りづらいこれ」なんとランニング。合計15キロが参加者たちにのしかかります。（高山 基彦 キャスター）「1周回っただけなんですけど。重さをより感じるようになってきました」すると休む間もなく…。（機動隊員）「構え」（高山 基彦 キャスター）「ちょっとじっとしているの辛い」ちなみに機動隊員は、この構えを1時間はキープできるといいます。さらに、機動隊員でもキツイと言われる盾の頭上構え。（高山 基彦 キャスター）「これ…きますね」投石など、上からの攻撃を防ぐために必要ですが、たった数分、持っただけで…。（高山 基彦 キャスター）Q.めちゃ疲れているじゃないですか。「わかんないと思うけど、疲れるんだって」この日、警察の様々な仕事を体験をした参加者たちは…。（大学3年生）「服とかも着て実際に本格的に体験することができたので、興味がさらに深まった」（大学3年生）「きょうの体験通して、ちょっと機動隊にやっぱりなりたいなって思いが、より強くなりました」（静岡県警 外事課 池田 将済 管理官）「すごく関心を持って楽しく体験してくれてる様子だったので、すごく良かったなと思っています」Q.こういう活動は今後も必要？「そうですね、我々もさらに力を入れていきたいと思います」