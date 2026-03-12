【体験取材】“知られざる”｢機動隊｣の仕事体験！採用促進へ…高校生･大学生対象のイベントにキャスターがチャレンジ(静岡)
先週、高校生や大学生を対象に「機動隊」の仕事を体験するイベントが行われました。あまり知られていないその仕事内容とは…？髙山キャスターが特別に体験してきました。
（高山 基彦 キャスター）
「すごい。けっこうな方々集まっていますね。若い世代の人が多いですね」
静岡市の丸子にある機動隊の施設に集まったのは、高校生や大学生など約30人。警察の仕事を知ってもらおうと県警が企画して開催されました。
「自分の将来の夢が警察官ということもあって。自分の将来のことを思って参加 しました」
（高校1年生）
「緊張もあるけど、そこ は女性の人もいるので、一緒に 頑張っていきたいと思います」
緊張する参加者もいる中彼らに最初のミッションが告げられます…。
（静岡県警 外事課 池田 将済 管理官）
「この後、皆さんに出動服に着替えていただきますので、機動隊の皆さんお願いします」
機動隊の仕事体験を前に、まずは格好から気持ちを高めます。
（中学3年生）
「本物の制服を着たことはないので、すごくうれしいです」
（大学3年生）
「すごく重みが違うなと感じています」
（大学3年生）
「すごくかっこよくて、着心地も良くて、すごくいいです」
参加者が興奮する中…。
（高山 基彦 キャスター）
「せっかくなので、私も参加してみたいと思います。まずは着替えます。」
運動神経はごく普通。
私、高山が特別参戦。
最近の日課は、愛犬との散歩…。
機動隊の仕事は、かなり大変そうですが、持ち前の根性で乗り切ってみせます。
今回、このイベントが開催されたのには、県警のある事情があります。それは…。
（静岡県警 外事課 池田 将済 管理官）
「今、採用活動に取り組んでいるところなんですけれど。県警の採用情勢は、非常に厳しい状況」
県警の採用試験には、10年前は、1500人余りが挑みましたが、2025年は約600人と半分以下に減少しました。この状況を少しでも食い止めようと、警察の仕事を知ってもらうために、今回の体験イベントが開催されたのです。
機動隊のスーツに着替えまず最初に行われたのは…、警察に関するクイズ大会。
（クイズ出題）
「Q.国内でこれまでに発生したサイバーテロは何回？」
この4つから答えを選びますが…津川さん、わかりますか？5秒以内にお願いします。
（津川 祥吾 アンカー）
「…テロは…ゼロ？」
タイムアウト。
正解は…そうです、おっしゃる通り0回なのですよ。
実は、サイバーテロというのは、社会的に反響があるかが判断材料になるそうで、これまでに国内で発生したサイバー攻撃は、身代金などを要求するランサムウェア攻撃に分類され、サイバーテロとは言えなそうです。
続いて出題されたのは防災に関するクイズ。
警察が「災害」として取り扱わないのは次のうちどれでしょう？
①地震（被害なし）②津波（被害あり）③台風（被害なし）④火山噴火（被害あり）⑤工場の爆発事故（被害あり）⑥航空機事故（被害あり）⑦原発事故（被害なし）
これは、チームごとに答えを考えます。
（中学3年生）
「どのジャンルも警察が出動しているイメージありますよね…」
（高山 基彦 キャスター）
「被害ありなしとかも…影響するんですかね」
（大学3年生）
「自然災害のことを災害って言うんじゃないかな…」
悩みに悩んで、導き出した答えは…。
（大学3年生）
「5～7が災害ではないと判断しました」
「人的で起きた事故は災害ではないと判断で、5～7は災害ではないと判断しました」
もう一方のチームは。
（大学3年生）
「災害が2と4と5と6で災害じゃないのが1と3と7で判断しました」
「理由としては、被害があるほうが災害なんじゃないかという考えで」
果たして、正解は…。
被害があるもの、ないもので、区分するが正解。
警察は、災害対策法の定義に基づき、被害の有無で判断するため災害でないのは、被害がない1、3、7となります。
（高山 基彦 キャスター）
「クイズほとんど正解しませんでしたね。知っているようで、知らないこと多いんだなと思いました」
そしていよいよ、機動隊の実技体験です。
（機動隊員）
「どのくらい動きづらいのかな…というのを体験してもらいたいと思いますので」
機動隊が出動するときの装備を身に着けてみると…。
（高山 基彦 キャスター）
「これ夏地獄ですね。重。すごい動きづらいです…これで動くんですよね」
それもそのはず、この装備だけで重さは10キロもあるんです。さらに。
（機動隊員）
「前方に盾がありますので、1人1枚盾をもって、部隊の後ろに」
（高山 基彦 キャスター）
「重。これ。ずっと持っているの辛いですよ」
盾の重さは5キロ。この状態で行ったのが…。
（高山 基彦 キャスター）
「走りづらいこれ」
なんとランニング。合計15キロが参加者たちにのしかかります。
（高山 基彦 キャスター）
「1周回っただけなんですけど。重さをより感じるようになってきました」
すると休む間もなく…。
（機動隊員）
「構え」
（高山 基彦 キャスター）
「ちょっとじっとしているの辛い」
ちなみに機動隊員は、この構えを1時間はキープできるといいます。
さらに、機動隊員でもキツイと言われる盾の頭上構え。
（高山 基彦 キャスター）
「これ…きますね」
投石など、上からの攻撃を防ぐために必要ですが、たった数分、持っただけで…。
（高山 基彦 キャスター）
Q.めちゃ疲れているじゃないですか。
「わかんないと思うけど、疲れるんだって」
この日、警察の様々な仕事を体験をした参加者たちは…。
（大学3年生）
「服とかも着て実際に本格的に体験することができたので、興味がさらに深まった」
（大学3年生）
「きょうの体験通して、ちょっと機動隊にやっぱりなりたいなって思いが、より強くなりました」
（静岡県警 外事課 池田 将済 管理官）
「すごく関心を持って楽しく体験してくれてる様子だったので、すごく良かったなと思っています」
Q.こういう活動は今後も必要？
「そうですね、我々もさらに力を入れていきたいと思います」