人気TVアニメ「薬屋のひとりごと」の原画や劇中シーンを再現した東北地方で初の展覧会が、山形市の東北芸工大を会場に11日から始まり、初日から多くファンでにぎわっています。



TVアニメ「薬屋のひとりごと」は、後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が美形の宦官・壬氏と様々な難事件を解決する謎解きエンターテインメントで、原作小説と漫画の発行部数がシリーズ累計4500万部を超える大人気作品です。

「TVアニメ・薬屋のひとりごと展」は、東北芸術工科大学を会場に11日から始まりました。劇中シーンの貴重な原画の数々や絵コンテが展示されているほか、アニメでは3Dで描かれていた劇中の舞台を忠実に再現したセットなどが展示されています。





中川悠アナウンサー「会場にはキャラクターの着ている衣装やアニメではおなじみの主人公が毒見するシーンを再現したフォトブースもあるんです」主人公・猫猫が毒見するシーンに登場する机や引き出しからさまざまな薬草がのぞく薬棚もあります。美形の宦官・壬氏の執務室などを再現したフォトブースでは、訪れたファンが写真撮影を楽しんでいました。川西町・南陽市から「どんな感じ？」「わー、わー！って感じ」「背景とかもすごく凝っているなとわかったのでもう1回アニメを見返して気付かなかった背景や場面の切り替えとかを見たい」会場には、主要キャラクターの公式設定に沿った等身大のパネルを展示。中には、この展覧会オリジナルの描きおろし衣装をまとったパネルもあります。このほか会場では、監督をはじめとする制作陣の特別インタビューなど、アニメの舞台裏を垣間見ることのできる貴重な展示が並んでいます。また会場のある大学構内では、展覧会の図録やキャラクターのアクリルスタンドなどのグッズも販売されています。TVアニメ「薬屋のひとりごと」展は、東北芸術工科大学で4月1日まで開かれています。