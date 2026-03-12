10分で完成！家族ウケ抜群の「鶏もも肉」おかず4選

忙しいときに便利！10分おかずバリエ

忙しいときにうれしいのが、時短おかず。今回は、10分で作れる「鶏もも肉」のおかずをフィーチャーしました。覚えておけば毎日の食事作りがラクになります。


韓国の人気の味を家で実現！


隠し味のメープルシロップでうまみ倍増


豆板醤の辛みがアクセントに


トロトロねぎと鶏肉は好相性


頼れる！リーズナブルでアレンジ自在の「鶏もも肉」

クックパッドでも1年を通して人気の鶏肉ですが、部位によって食感や味わいは違います。


今回ピックアップしたのは、脂肪が少なくてさっぱりとした鶏むね肉より、ほどよく脂がのっている「鶏もも肉」のレシピ。コクがあってジューシーなので、10分という短い調理時間でもおいしく食べられるのがうれしいところ。


サッと焼いたり、蒸し煮にしたりするだけで、鶏むね肉にありがちなパサパサしたところもなく、しっとり仕上がります。


豆板醤でピリッとさせたり、トロトロねぎと合わせたり、お好みのアレンジをいくつか知っておくと、1週間のローテーションが組み込みやすくて便利です。なにより家族みんなから喜ばれるのは高ポイント。ぜひお試しください。 （TEXT：森智子）