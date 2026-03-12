2026年3月12日（木）に放送された『ますだおかだ増田のラジオハンター』。

今回は、なんとナイツの2人がパーソナリティーをしているニッポン放送のラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』とリアルタイムで繋ぎ、局をまたいでトークをするという特別な放送回となった。

『ナイツ ザ・ラジオショー』からはパーソナリティーのナイツの塙と土屋、そしてハリセンボンのはるかが声で出演。トークは前回のラジハンにゲスト出演した、パピヨンズのちよみさんが出演する『熟漫～熟女漫才グランプリ～』の話に。

というのも、この『熟漫』の発起人が、ナイツの塙とますだおかだ増田で、当日も見届け人と称して司会をする2人。なんとか『熟漫』に人を集めるべく、わざわざ生放送でエリアも局も越えて『熟漫』の魅力（?）を伝えるべくトークを繰り広げた。

トークのしょっぱなから「大丈夫ですか、チケットは」と増田が訊くと「うーん、全然売れてない」と正直に現状を打ち明ける塙。

前回のラジハンでもチケットが売れてないと言っていたことから大阪からわざわざ夜行バスで『熟漫』を観に行くという愛のあるリスナーのお便りも届き、「塙さんの前でちよみさんが照れてその反動で暴れまわるのを今から期待してます！楽しみです！」との声に、塙は「いやだから僕は増田さんが企画して（熟漫）が実現することになって本当に嬉しいですよ！」とチケットの売れ行きとは関係なく喜んだ。

一方、増田は「４年前に今日みたいな生放送で繋いだ時に、（塙が）パピヨンズちよみさん好きなんですよと言って、それを聴いてたちよみさんが浅草の東洋館ですず風にゃん子・金魚師匠と漫才対決したいねんと。それを塙くんに熟女漫才グランプリというのはどうかなって俺、送ったけど、あれボケただけやから」とまさかの発言！

塙は「俺、ちゃんと東洋館でできるようにお願いしたんですよ、なんでボケるんですか」と言い、土屋が「そうやって増田さんは責任逃れをしていくんですよ」とツッコんだ。

そんな経緯で開催することになった『熟漫』。

塙は「（パピヨンズの）ちよみ姉さんはほんまにちょっと塙くんのこと好きになってるみたいで。（熟漫開催が決まったとき）そういう目で選ばれてるとちよみ姉さんは思ってるんですけど。ほんまに私のこと好きやねって。それで塙くんは離婚の予定はないのか、みたいな話にもなったんですよ」と前回の放送の話を打ち明けると、塙は「なんでだよ。ちょっとやめてくださいよ、（別の意味で）ドキドキするじゃないですか」とタジタジ気味に。

塙のことを虎視眈々と恋人候補として見ているちよみさん。実は、過去にはちよみさんとお見合いしたいリスナーを募集してデートしたことも……。（その顛末はradikoで）

さらに、ちよみさんが過去に万引きGメンとして活躍（?）した話など、爆笑エピソードはぜひradikoのタイムフリーで！

