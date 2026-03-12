大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」が、「すみっコぐらし」とコラボレーションした期間限定の装飾「ホワイティうめだとすみっコぐらしのポカポカお花見」を、3月13日（金）から4月13日（月）まで実施する。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

今回は、「泉の広場」や「サニーテラス」、「FARURU間通路」などに、花見を楽しんでいるようなすみっコたちや春らしい装飾が施される。

「泉の広場」には、桜の木の下で眠たげなすみっコたちがレジャーシートを広げて、お花見をしているかのような装飾が楽しめる。



「サニーテラス」には、えびてんのしっぽ、えびふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽによって結成されたユニット「しっぽず」が初登場し、満開の桜や星形のステージ、ジャイアントフラワーなどに囲まれた空間や、フォトスポットが登場する。

「FARURU間通路」には、色とりどりの花や、頭に桜の花びらを乗せてちょこんと座ったり桜の枝に登るすみっコたちが登場する。

期間中、コラボ限定デザインの「オリジナルアンブレラマーカー」が抽選で当たるSNSのプレゼントキャンペーンを実施するほか、3月27日（金）と28日（土）の各日お昼12時から、ホワイティうめだ各店のレシートを掲示すると「オリジナルボトル」が貰えるプレゼント企画も実施する。

「ホワイティうめだとすみっコぐらしのポカポカお花見」は、3月13日（金）から4月13日（月）まで「泉の広場」、「サニーテラス」、「FARURU間通路」ほかで開催。入場無料。ホワイティうめだが閉館する夜間から早朝は観覧不可となる。



