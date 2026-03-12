ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。

「いま、それ言う？」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。

とあるリスナーは、20年来の友人と久しぶりにランチに行った際、「〇〇ちゃん歯並び悪いね、なんで？」と聞かれたのだそう。「それ、いまさら言う？」と思ったリスナーは、「前からやん。ずっとやし、知らんがな」と言いつつ、なぜ急に聞いてきたのかは疑問だったという。

これに対して、「ちょっとわかるかも」とサマンサ。以前、フードデリバリーサービスを利用していた際、よく配達に来てくれるマスク着用のイケメンがいたそうで、配達後にチップを上乗せしたことがあった。

あるとき、マスクをつけていない姿を見かけたそうで、パッと見ただけではその人と気づかないほどにイメージが異なり、「マスク詐欺だ」と感じたという。

「学生のときのバイト仲間で、身長が高くてかっこいいと感じた男性がいた」ことを明かした、マリン。「まかないを一緒に食べることになってマスクを外した姿を見たら、イメージしていたのとぜんぜん違う、となってしまった」と、サマンサと同様のエピソードを披露して懐かしんだ。

ほかに紹介したのは、「昔から仲がいい友人に1つだけ困ったことがある」という書き出しからはじまるメール。



この友人は、映画館で周囲にいる人に気をつかうことなく「犯人はコイツちゃうやろか？」などと、小さな声でブツブツとつぶやくのだそう。「初めて一緒に映画に行ったときに恥ずかしくて他人のフリをし、それ以来、一緒に映画を観に行くのはやめている」とのこと。

「『これってこういうことやんな？』と言ってくるのはかわいくないですか？」と、友人の行動に理解を示したマリン。

サマンサも、「演劇やったら言う人がわりと多い」と反応。続けて、「おかんはテレビに向かってしゃべってるときがある」と話しつつ、「誰かが来てると思ってリビングに行ったら、（おかんが）テレビに向かってしゃべってるねん」と言うと、マリンも「だいたい文句なんですよね」と笑っていた。

続いて紹介したのは、リスナーが仕事終わりに飲みに誘われたときの体験談。



飲みに行って店を出る際、相手から「今日、お金ない」と言われたそうで、リスナーは「なんでいま言うねん」とイライラ。「向こうから誘っておいてお金ないってどういうことやねん」と思いつつも、2人分の料金を払ったのだそう。

じつは、サマンサもマリンから同じような仕打ちを受けた経験があるそうで、「マリンがお手洗いに行っているタイミングで支払いを済ませておいた」とコメント。その出来事を掘り返されたマリンは、笑ってごまかしていた。



（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2026年3月6日放送回より