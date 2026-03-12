FE名古屋の練習生、松浦奏斗がBリーグへの切符つかむ…さいたまブロンコスに特別指定で入団

さいたまブロンコスは3月12日、松浦奏斗が2025－26シーズンの特別指定選手として加入したことを発表した。

愛知県出身で現在22歳の松浦は、170センチ70キロのガード。ファイティングイーグルス名古屋 U15、桜丘高校を経て、大阪産業大学に進学する。昨年の「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」では先発の一角を担い、同校の2回戦突破に貢献した。年明けの1月にFE名古屋へ練習生として加入し、初開催となった「Bリーグドラフト2026」にもエントリーしていた。

惜しくも指名を受けることはかなわなかったが、Bリーグでプレーするチャンスをつかんだ松浦。今回の契約について、松浦はクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。

「このたび、特別指定選手としてさいたまブロンコスに加入することになりました。大阪産業大学4年の松浦奏斗です。まず初めに、シーズン終盤という時期にこのような機会を与えてくださったGM（ゼネラルマネージャー）はじめ、チーム関係者の皆さまに感謝申し上げます。プレーオフ進出が確定し、シーズンも残りわずかの中での加入ですが、B3優勝に向けて少しでも貢献できるように頑張ります！ 応援よろしくお願いいたします！」