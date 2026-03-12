NEEが、新曲「正気の沙汰」を4月1日に配信リリース。さらに同楽曲が、4月2日25時より放送開始となるTVアニメ『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』（TOKYO MX）のオープニングテーマに決定した。

同アニメは、錬金王による原作をアニメ化した作品。主人公のEランク冒険者 ルードがただひたすらに魔物を喰らって新たなスキルを獲得する“魔物喰らい冒険譚”となっている。

オープニングテーマとして書き下ろされた「正気の沙汰」は、同アニメの世界観をより加速させる“超攻撃型ロックアンセム”。夕日（Gt/Vo）にとっては初の書き下ろし作品となる。また、同楽曲の一部をいち早くチェックできるオープニングのティザームービーも公開された。

なおNEEは、6月より11thツアー『よろしく爆裂お願いしますTOUR』を開催。チケットなどの詳細はNEEの公式サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）