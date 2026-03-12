NOTHING NEWによる企画展、口にできないチョコレート店『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が、4月10日よりGinzaNovo3F特設会場にて開催されることが決定した。

本展は、才能が潰されない世の中を目指して設立された映画レーベル「NOTHING NEW」による新作企画展。第1作目の『NN4444』は10以上の国際映画祭に選出されたほか、2025年には近藤亮太監督による中編ホラー映画『〇〇式』を劇場公開。また、新しい物語体験として企画された『視てはいけない絵画展』は3万人を動員した。さらに、2026年公開予定作品として、フィルムエストTV初の劇場作品『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』（監督：西井紘輝／4月24日公開）、ベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した実写長編『チルド』（監督：岩崎裕介／7月17日公開）、オリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』（監督：門脇康平）などが控えている。

企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』は、同チョコレートに関する資料の保全と研究を行ってきた団体・Champ Chime Memorial Trust（チャンプチャイム記念信託）による初の企画展。チャンプチャイムチョコレートは、1934年に“プリンス”の異名を持つ英国人パティシエ兼実業家プリス・アビントンが生み出したチョコレートで、ユニークなパッケージと奥深い味わいで人々を魅了したものの、わずかな期間でその歴史に幕を閉じた。当時の新聞や業界誌には突然の幕引きについて様々な憶測が残されているが、真相はいまだ明らかになっていない。なお、長年表立った活動を控えてきた同団体が今回の試みを日本で行う理由については「いくつかの理由がある」とのみ説明されており、詳細は明かされていない。

東京・銀座にオープンする期間限定ショップでは、チャンプチャイムチョコレートにまつわる商品の復刻販売を行うほか、当時のパッケージデザインや広告ポスター、ノベルティなど、数多くの貴重な資料が展示される予定だ。

■コメント・Champ Chime Memorial Trust当団体は、チャンプチャイムチョコレートが歴史から消えることを防ぐため、有志によって設立され ました。資料の保全を続けて数十年。今回、NOTHING NEWのご協力のもと、銀座の地で記念 すべき日本初の企画展を開催できることを大変嬉しく思います。 チャンプチャイムチョコレートが存在した時間はごくわずかでした。しかし、多くの記録が残されて います。それらをぜひ、日本の皆様にもご覧いただきたいと思っています。 皆様にお会いできるのが楽しみです。

・NOTHING NEWこのような機会を頂き、とても光栄です。皆さんも、仲間になりましょう。（文＝リアルサウンド編集部）