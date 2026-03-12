富士フイルムは、参加型写真展「"PHOTO IS"想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」の作品募集を3月12日（木）に開始した。応募期間は5月20日（水）まで。写真展は7月18日（土）から東京、仙台、大阪、オンライン展示サイトで順次開催される。

同写真展は、2006年から「"PHOTO IS" 10,000人の写真展」として始まった。2020年は新型コロナウイルスの影響で開催を見送ったが、2021年に再開。以降はリアル会場とオンライン展示を組み合わせた形で続けており、今回で20回目を迎える。

20回目の節目に合わせ、2026年は3部門を新設した。家族や友人との思い出や記念日などを写した「たいせつな記憶のキロク」部門、「写ルンです」やフィルムカメラで撮影した作品に限定した「フィルムだから出会えた1枚」部門、同社のミラーレスカメラ「GFX」「X」シリーズが搭載する「フィルムシミュレーション」機能を使った作品を対象とする「フィルムシミュレーション」部門（WEB応募限定）の3つで、既存の4部門と合わせて計7部門での募集となる。

2025年の応募作品

来場者が気に入った作品への感想を書いて投函できる「絆ポスト」を東京、仙台、大阪の各会場と、オンライン展示サイトに設置する。寄せられたメッセージは閉幕後に出展者へ郵送される。

出展者に感想など送れる「絆メッセージ」

イベント名

応募期間

応募部門

「お気に入りの1枚」部門

“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展20262026年3月12日（木）～5月20日（水）

テーマやジャンルを問わずに応募可能



「見せたい！わたしのイチオシ！」部門

好きなもの、ハマってるコト、趣味やこだわりなどを写した作品を募集



「笑顔になる瞬間とき」部門

笑顔な写真や、撮る人・見た人が笑顔になる1枚を募集



「たいせつな記憶のキロク」部門

家族や友人との特別な時間や記念日など、残しておきたい1枚を募集

「フィルムだから出会えた1枚」部門

写ルンですやフィルムカメラで撮影された「フィルム写真ならではの魅力」が詰まった作品を募集

「インスタグラム」部門

インスタグラム「【公式】富士フイルム”PHOTO IS”写真展」のアカウントをフォローして「@fujifilm_photois」をメンション、指定のハッシュタグ「#photois2026」、作品の展示を希望する会場（＃東京会場、＃仙台会場、＃大阪会場）と、応募作品に合わせて以下の全10カテゴリの中からハッシュタグを1つ選んで投稿する。

カテゴリは以下の通り。

「フィルムシミュレーション」部門

＃猫の写真 ＃犬の写真 ＃家族の写真 ＃風景の写真 ＃旅の写真 ＃イベントの写真 ＃スポーツの写真 ＃日常の写真 ＃笑顔の写真 ＃その他

FUJIFILMのデジタルカメラX／GFXシリーズに搭載されている「フィルムシミュレーション」で撮影された作品を募集。オリジナルのテンプレートで展示・プリントされる。

応募方法

専門台紙での応募

公式サイトからの応募

会場

東京会場

仙台会場

大阪会場

オンライン展示サイト

全国の写真店で専用台紙（税込660円）を購入 大伸ばしプリント、シャッフルプリント、チェキプリント、のいずれかで作品を制作 応募フォームで応募情報を登録 必要事項を応募用紙の裏面に記入 台紙を購入した店舗で応募公式サイトにアクセス 画像をアップロードし、メッセージなど必要事項を記入。応募料660円（税込）が必要開催場所：東京ミッドタウン 開催期間：2026年7月18日（土）～7月23日（木）開催場所：仙台駅付近 開催期間：2026年8月下旬※詳細な場所、期間は5月下旬に公式Webサイトで告知予定開催場所：2026年9月19日（土）～9月22日（火・祝） 開催期間：グランフロント大阪開催期間：2026年9月25日（金）～12月20日（日）